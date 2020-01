George Russell répondrait à l’appel de Mercedes

Date publiée: 22 janvier 2020

George Russell est peut-être un homme Williams pour les deux prochaines années, du moins selon son contrat, mais il dit qu’il le considérerait certainement si Mercedes se rapprochait.

Russell est entré en Formule 1 l’an dernier avec Williams mais avec le soutien de Mercedes.

Le Britannique n’a pas marqué un seul point mais en a quand même impressionné beaucoup dans le paddock, ce qui laisse supposer que ce n’est qu’une question de temps avant de monter chez Mercedes.

Russell dit qu’il est ouvert au mouvement, après tout, il veut gagner un titre mondial.

“Chaque pilote de F1 veut être le champion du monde et cherche une chance de remporter le titre”, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Japan Sport Auto Web.

“Chaque conducteur qui reçoit un appel de Mercedes, y compris moi, irait pour lui

“Mercedes est l’équipe qui domine la F1 aujourd’hui.”

“Mais”, a-t-il ajouté, “je ne veux pas trop penser à l’avenir car vous ne vous concentrez pas sur le travail à accomplir.

«Tant que je continue à bien conduire, je sais que les offres viendront de quelque part.

«C’est pourquoi je me concentre sur chaque course et chaque essai libre. Je sais ce que je peux faire.

“Des opportunités se présenteront si vous maximisez votre force à chaque session.”

Pour l’instant, cependant, le seul objectif de Russell est d’aider Williams à récupérer après la fin de la dernière équipe de la campagne 2019.

“Nous devons apporter de grandes améliorations”, a-t-il déclaré. “Je suis convaincu.

«Je ne sais pas combien les autres équipes vont s’améliorer. Si les autres équipes restent telles qu’elles étaient, nous pouvons rivaliser à égalité avec nos rivaux.

“Mais tout le monde s’améliorera, c’est la Formule Un.

«Nous avons encore un long chemin à parcourir avant le test de pré-saison et nous nous améliorons encore.

«À ce stade, nous sommes sur la bonne voie. Notre équipe se battra bien. »

