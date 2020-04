George Russell révèle la tension physique du premier test de F1

Date publiée: 12 avril 2020

George Russell de Williams dit que ses yeux ont été «complètement injectés de sang» après avoir terminé son premier test de Formule 1, telles étaient les tensions sur son corps.

Russell a obtenu son diplôme en Formule 1 la saison dernière, en compétition pour l’équipe Williams en difficulté.

Le FW42 extrêmement lent a laissé Russell combattre puis son coéquipier Robert Kubica à l’arrière, le Britannique terminant sa première saison comme seul pilote sans point.

Russell est considéré comme l’un des meilleurs candidats de la série – il a remporté les titres GP3 et F2 consécutivement avant de rejoindre les rangs de la Formule 1, tout comme Charles Leclerc, et est un pilote junior Mercedes.

Mais il a révélé à quel point la tension du premier test de F1 était sur son corps.

S’adressant à BBC Sport, il a déclaré: «C’était incroyablement rapide. C’était vraiment époustouflant. Je pense que la première fois que j’ai conduit, je suis passé d’une Formule 3 à une F1 et c’était comme si mon esprit ne pouvait pas suivre la vitesse était le sentiment initial.

“Le freinage, nous entrons dans un virage à 200 milles à l’heure et vous freinez 100 mètres avant le virage, ce qui était tout simplement fou. Et mes yeux ne pouvaient pas suivre.

«En fait, après ma toute première journée dans une voiture de F1, mes yeux étaient complètement injectés de sang et je pense que cela venait uniquement des forces. Et cela s’est produit pendant les trois premiers jours de ma vie, et la fin de la journée à mes yeux a été complètement injectée de sang.

“Donc, c’est tout simplement incroyable. Votre corps prend du temps pour s’habituer à ces chevaux. J’y suis complètement habitué maintenant, mais c’était époustouflant. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.