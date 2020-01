Gerhard Berger: Charles Leclerc «fondamentalement différent» de Max Verstappen

Date publiée: 14 janvier 2020

L’ancien pilote de F1 Gerhard Berger pense que Max Verstappen et Charles Leclerc sont de niveau en termes de capacité, mais ils ont des approches «fondamentalement différentes» de la course.

Verstappen et Leclerc composent régulièrement la conversation lorsqu’ils parlent des futures stars de la Formule 1 et sont considérés comme la paire la plus susceptible de mettre fin au règne dominant du sextuple champion du monde Lewis Hamilton.

Les fans ont eu un avant-goût des futures batailles potentielles à venir entre Leclerc et Verstappen en 2019, notamment aux GP d’Autriche et de Grande-Bretagne, et les deux sont désormais liés à des accords à long terme avec Ferrari et Red Bull respectivement.

Mais si les deux jeunes possèdent un talent incroyable, la façon dont ils font la course est différente aux yeux de Berger.

Alors que Verstappen est selon lui l’imprévisible sans filtre, Leclerc se sent qu’il se comporte de manière plus «politique», ce qui rend le couple «fondamentalement différent».

«Les deux sont fondamentalement différents. Verstappen est plus agressif et imprévisible », a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport.

«Il est complètement apolitique, dit ce qu’il pense, et assez fort pour que tout le monde l’entende. Il conduit de la même manière.

«Leclerc donne l’impression qu’il est le conducteur le plus calme et le plus prévenant. Je vois plus de calcul, plus de politique.

“Comme je l’ai dit, une approche complètement différente, mais au même niveau en termes de capacités.”

Verstappen s’est imposé comme le numéro un clair à Red Bull, et en 2020, il cherchera à garder son avantage sur son coéquipier Alex Albon alors que le pilote anglo-thaïlandais commence sa première saison complète avec l’équipe.

Leclerc, quant à lui, cherchera à poursuivre ses progrès chez Ferrari – il a rejoint l’équipe pour 2019 pour agir en tant que doublure de Sebastian Vettel pendant qu’il améliorait son métier, mais continuerait à marquer plus de points, réclamerait plus de pôles et de victoires en course que le quadruple Mondial Champion.

