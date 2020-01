Ghosn: Je me sentais comme l’otage d’un pays que j’ai servi pendant 17 ans

Le fugitif Carlos Ghosn, s’exprimant publiquement pour la première fois depuis son évasion dramatique de la justice japonaise, a déclaré cette semaine qu’il avait été traité «brutalement» par les procureurs de Tokyo et avait été victime d’un travail interne pour le chasser de la tête du géant automobile Nissan .

Le titan de l’industrie automobile a longuement déclaré lors d’une conférence de presse de deux heures à Beyrouth qu’il n’avait pas d’autre choix que de fuir. L’alternative était de passer le reste de sa vie à languir au Japon sans procès équitable.

Ghosn, 65 ans, a fui le Japon le mois dernier alors qu’il attendait son procès pour sous-déclaration de revenus, abus de confiance et détournement de fonds de l’entreprise, ce qu’il nie.

“Je me sentais comme l’otage d’un pays que j’ai servi pendant 17 ans”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Dans une performance combative, il a réfuté point par point les accusations dont il a dit qu’il avait été empêché auparavant, et a comparé la surprise de son arrestation avec la frappe préventive du Japon sur Pearl Harbor pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ghosn a déclaré qu’il s’était enfui dans sa maison d’enfance du Liban pour effacer son nom et a refusé de dire comment il s’était enfui, notant qu’il y avait des histoires contradictoires sur son évasion étonnante.

“Les charges retenues contre moi sont sans fondement”, a déclaré Ghosn, et il a réitéré son allégation selon laquelle Nissan et les autorités japonaises se sont entendus pour l’évincer à la suite d’un ralentissement de la fortune de Nissan et pour se venger de l’ingérence du gouvernement français dans l’alliance du constructeur automobile avec Renault.

Les procureurs de Tokyo ont déclaré que ses allégations de complot étaient fausses et qu’il n’avait pas justifié ses actes.

“Les allégations de l’accusé Ghosn ignorent complètement sa propre conduite et sa critique unilatérale du système de justice pénale japonais est totalement inacceptable”, a déclaré le bureau du procureur de Tokyo après l’intervention de Ghosn.

Cette saga de 14 mois a ébranlé l’industrie automobile mondiale, mis en péril l’alliance Renault-Nissan dont Ghosn était le cerveau et accru le contrôle du système judiciaire japonais.

Ghosn a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de fusionner Renault avec Nissan comme certains le craignaient au Japon, mais qu’il voulait placer les entreprises sous une société de portefeuille qui aurait maintenu un équilibre entre la pression du constructeur automobile français pour un syndicat et le désir de la société japonaise de rester autonome.

Il a nommé Masakazu Toyoda, administrateur indépendant chez Nissan et conseiller spécial du Cabinet japonais; L’ancien auditeur de Nissan, Hidetoshi Imazu; et l’ancien vice-président exécutif du constructeur automobile Hitoshi Kawaguchi en tant que principaux architectes de sa chute.

Imazu, Kawaguchi et les responsables de Nissan n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter.

«Premièrement, s’il (Ghosn) a quelque chose à dire, il devrait le faire ouvertement devant le tribunal avant de quitter le Japon illégalement. Une histoire de complot sans aucune preuve sonne comme une blague », a déclaré à . une personne à laquelle Ghosn a fait référence.

Ghosn a refusé de nommer des responsables du gouvernement japonais qui, selon lui, ont participé au complot présumé, car il a déclaré qu’il ne voulait pas embarrasser le gouvernement libanais, mais a ajouté qu’il ne pensait pas que le plus haut niveau du gouvernement japonais était impliqué.

Lost Way

Ghosn a couvert de nombreux sujets, parlant de sa fête sur le thème de Marie-Antoinette au château de Versailles en France et décrivant la dure détention dans la prison principale de Tokyo.

“J’ai été brutalement retiré de mon travail tel que je le savais, arraché à ma famille et à mes amis … Il est impossible d’exprimer la profondeur de cette privation”, a-t-il déclaré.

“J’ai été interrogé jusqu’à huit heures par jour en l’absence de tout avocat …” Cela ne fera qu’empirer pour vous si vous ne vous contentez pas d’avouer “, m’a dit le procureur à plusieurs reprises.”

Ghosn est devenu le plus animé en décrivant comment il pensait que l’alliance Nissan-Renault avait perdu son chemin depuis son départ, affirmant qu’elle avait pris du retard dans les investissements dans la technologie, la rentabilité et la valeur marchande et n’avait pas saisi les opportunités telles qu’un éventuel rapprochement avec Fiat -Chrysler.

«Comment ça vous manque? C’est incroyable », a-t-il dit.

Nissan a déclaré qu’une enquête interne avait révélé que Ghosn s’était engagé à utiliser personnellement l’argent de l’entreprise et avait sous-déclaré ses revenus en violation de la loi japonaise.

Le ministère de la Justice du pays a déclaré qu’il tenterait de trouver un moyen de ramener Ghosn du Liban, même s’il n’a pas de traité d’extradition avec le Japon.

“Je ne me suis pas enfui parce que j’étais coupable, je me suis enfui parce que je n’avais aucune chance de bénéficier d’un essai gratuit”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était prêt à subir son procès dans l’un de ses trois pays d’origine, le Liban, la France ou le Brésil, aucun. dont des accords d’extradition avec le Japon.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des assurances de la part des autorités libanaises de ne pas être extradé, il a déclaré: «Je suis convaincu que les pratiques et les lois en vigueur seront respectées au Liban et c’est ce que j’ai entendu de la part de tous les responsables ici.»

L’agence de presse officielle libanaise a indiqué qu’un procureur avait convoqué Ghosn pour interrogatoire jeudi.

Nouveau mandat

Ghosn a déclaré que les autorités japonaises avaient l’intention de l’empêcher d’avoir son mot à dire.

“Pourquoi ont-ils passé 14 mois à essayer de me briser l’esprit, à l’exclusion de tout contact avec ma femme?”, A-t-il expliqué.

Les procureurs de Tokyo ont émis mardi un mandat d’arrêt contre l’épouse de Ghosn, Carole, pour parjure présumé lié aux accusations d’appropriation illicite contre son mari.

Les autorités turques et japonaises enquêtent sur la manière dont Ghosn a été introduit clandestinement à Beyrouth. Interpol a publié une «notice rouge» demandant son arrestation.

«Cette (évasion) a été la décision la plus difficile de ma vie, mais j’étais confronté à un système où le taux de condamnation est de 99,4% et je pense que le nombre est beaucoup plus élevé pour les étrangers. Quand j’ai vu que j’étais libre, c’était comme si j’étais né de nouveau », a-t-il dit.

Note de l’éditeur: En plus d’être un récit intrigant de l’industrie qui donne naissance à notre sport (avec une mini-série Netflix écrite partout), Carlos Ghosn a joué un rôle déterminant dans le retour de Renault en Formule 1 pendant son mandat chez le constructeur français.

