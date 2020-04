Giovinazzi et Button rejoignent le championnat virtuel du Grand Prix

L’ancien champion du monde Jenson Button et l’actuel pilote d’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi sont les derniers pilotes à s’être inscrits au Grand Prix virtuel du Vietnam de Formule 1 ce week-end, rejoignant cinq autres pilotes actuels sur la grille.

Après avoir annoncé Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Lando Norris et Nicholas Latifi pour la deuxième course de ce week-end dans la “F1 Esports Virtual Grand Prix series”, la liste de course a maintenant reçu un coup de pouce supplémentaire avec l’ajout de deux autres légitimes Pilotes F1.

En utilisant le jeu officiel F1 2019 du sport comme plate-forme de choix, la première course en ligne il y a deux semaines était finalement un mauvais fac-similé pour la vraie chose, avec seulement deux pilotes actuels choisissant de participer.

En conséquence, la grille était remplie de plusieurs célébrités avec peu ou pas d’expérience de course, et bien que cela continue encore ici – le joueur de cricket Ben Stokes sera parmi ceux qui y participent – six pilotes actuels et le champion du monde 2009 représentent une amélioration significative.

Dans tous les cas, la course – qui se déroulera sur le circuit de la rue Albert Park à Melbourne – devrait être diffusée sur YouTube à partir de 19h00 UTC ce dimanche 5 avril.

