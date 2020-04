Giovinazzi: Les fans peuvent nous soutenir sur le canapé

La Formule 1 devrait commencer sa saison à huis clos au milieu de la menace persistante du coronavirus, déclare Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo.

L’Italien, actuellement isolé à Monaco, estime qu’autoriser la fréquentation des supporters à chaque début de saison serait un choix imprudent.

“L’essentiel est de courir en mode sans échec et [way] c’est de n’avoir personne sur la piste », a-t-il déclaré à Sky Sports.

«C’est sûr que ce sera vraiment différent – les gens qui viennent nous soutenir sont un coup de pouce supplémentaire pour chaque pilote.

«Bien sûr, ils nous soutiendront sur le canapé, mais je pense [if we are] commencer bientôt, partir sans les gens est un moyen sûr de courir. »

Dans l’état actuel des choses, les neuf premières courses de la saison ont été soit reportées soit annulées en réponse à la pandémie de COVID-19, de nombreux pays ayant bloqué tous les services sauf essentiels pour l’avenir immédiat.

Actuellement, la saison de F1 2020 devrait commencer au Grand Prix de France le 28 juin, bien que le président français Emmanuel Macron ait récemment prolongé les restrictions sur les rassemblements publics jusqu’à la mi-juillet, il est prévu que la course partage bientôt le sort des neuf avant cela.

En grande partie tributaire de la vente de billets pour leurs revenus, les promoteurs de course hésitent à organiser des grands prix à huis clos, bien que le PDG de F1 Chase Carey et le directeur général Ross Brawn aient exprimé leur désir de courir en 2020, indépendamment de la fréquentation des fans .

