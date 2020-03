Giovinazzi: Manque de pilotes italiens à cause de l’argent

Les nombreux liens de la Formule 1 avec l’Italie n’ont pas allégé les coûts d’entrée exorbitants pour les jeunes, explique Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo.

Bien que pays avec une passion légendaire pour le sport automobile, deux équipes de F1 (AlphaTauri et Ferrari) et deux équipes F2 / F3 (Prema et Trident), la représentation italienne sur la grille est devenue de plus en plus rare ces dernières années.

Actuellement, il n’y a qu’un seul pilote en F1 et F2, et trois en F3, ce qui est décourageant, étant donné qu’il y a eu 98 pilotes de F1 italiens dans l’histoire du sport, dont 15 vainqueurs de course.

Giovinazzi, leur seul représentant dans l’élite, a été invité par RacingNews365 à évaluer ce qui a provoqué la pénurie actuelle de talents.

“La base est très importante dans le sport automobile et cette base commence avec de l’argent”, a-t-il expliqué. «Il faut avoir beaucoup d’argent pour aller loin dans le sport automobile. Par exemple, j’ai dû gagner beaucoup d’argent moi-même à plusieurs reprises pour pouvoir me retrouver en Formule 1.

“Cependant, trouver que l’argent n’est pas possible pour tout le monde, surtout parce qu’il en coûte très cher d’avoir un enfant en course à un âge précoce.”

Dans le même temps, les courses de motos continuent de prospérer avec six Italiens sur la grille MotoGP, y compris le légendaire Valentino Rossi, et Giovinazzi concède que le succès de Rossi pourrait avoir plus de bambini qui se tournent vers les motos que vers les voitures.

“Valentino a un nom complètement différent dans le sport automobile que moi ou d’autres Italiens en Formule 1”, a-t-il admis.

Néanmoins, Giovinazzi espère que davantage de ses compatriotes pourront se faire un nom sur quatre roues, mais en tant que produit de l’école de pilotage de Ferrari lui-même, il craint qu’un tel soutien soit devenu une nécessité plutôt qu’une option pour progresser dans les rangs.

«Surtout, nous devons espérer pour les différentes académies des grandes équipes qui comprennent désormais un certain nombre de pilotes italiens. J’espère qu’ils pourront trouver leur chemin vers la Formule 1 grâce à ces académies. Ou par quelqu’un comme Nicolas Todt, qui essaie toujours d’aider les jeunes talents. Ce genre de personnes est vraiment nécessaire pour soutenir les talents. »

