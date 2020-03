Glock appelle à la disqualification de Ferrari après l’enquête de la FIA

Date publiée: 9 mars 2020

Timo Glock a dénoncé la façon dont la FIA a mené son enquête sur Ferrari, appelant la Scuderia à être disqualifiée.

La saga impliquant Ferrari a éclaté au cours de la semaine dernière après que la FIA a annoncé qu’elle avait convenu d’un accord privé avec la Scuderia après une enquête sur la légalité de leur moteur.

Les sept équipes non motorisées par Ferrari ont révélé leur «surprise et choc» à la [lack of] résultats, mais la FIA a répliqué à cela en répondant qu’elle ne pouvait pas affirmer catégoriquement que Ferrari avait triché malgré «n’était pas entièrement satisfait» de ce qu’elle avait découvert lors de l’enquête sur le groupe moteur.

L’ancien Formule 1 devenu expert, Glock, a critiqué le temps qu’il a fallu à la FIA pour arriver à cette conclusion et a poursuivi en disant que les violations de règles claires devraient être punies de disqualifications plutôt que d’amendes – ce que Ferrari a reçu après leur chargement en carburant anomalie à Abu Dhabi en 2019.

“Le fait que Ferrari puisse tricher était déjà évoqué la saison dernière”, a déclaré Glock à ran.de.

“Les autres équipes ont demandé des tests sur le moteur, Ferrari a soudainement ralenti, Max Verstappen a publiquement accusé Ferrari de tricherie et, lors de la dernière course de la saison, il y a eu une enquête de charge de carburant sur la voiture de Charles Leclerc.

«Du point de vue de la FIA, il est bien sûr très regrettable que les enquêtes aient pris autant de temps et n’aient été publiées de cette manière que peu de temps avant la nouvelle saison.

“Peut-être qu’il y avait des tactiques impliquées.”

“À mon avis, il n’y a plus d’amende”, a ajouté Glock.

“Quiconque ne respecte pas les règles du sport ou d’une compétition et les manipule consciemment doit être retiré de la course et disqualifié.”

La FIA pourrait avoir les mains pleines avant l’ouverture de la saison à Melbourne alors que des protestations officielles pourraient être déposées concernant le système DAS de Mercedes et le RP20 de Racing Point étant un clone W10 de Mercedes.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.