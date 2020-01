Grand doute sur le médecin chinois alors que le coronavirus se propage

Date publiée: 29 janvier 2020

Il y a de plus en plus de doutes quant à la poursuite du Grand Prix de Chine en raison de la propagation du coronavirus mortel.

Le nombre de morts est désormais supérieur à 100 et 4 500 cas ont été enregistrés dans le monde suite à la confirmation que le virus peut se propager d’une personne à l’autre.

British Airways a suspendu tous les vols directs à destination et en provenance de la Chine continentale, tandis que l’Australie, le Japon, les États-Unis et l’UE rapatrient également des citoyens.

Les championnats du monde d’athlétisme en salle à Nanjing, qui doivent débuter en mars, sont un autre événement sportif majeur menacé, l’équipe GB étant censée se retirer complètement de la compétition.

Il est entendu que si le virus continue de se propager à son rythme actuel, il est tout sauf garanti qu’il n’y aura pas de Grand Prix de Chine cette année.

“Le virus continue de se propager, cela ne fait aucun doute”, a déclaré le Dr Sergio Brusin, expert principal au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies à Stockholm.

«Il y a eu une énorme augmentation des cas en Chine et dans plus de pays qui importent des cas. Nous constatons une transmission interhumaine en dehors de la région de Wuhan, ce qui peut indiquer qu’elle se propage plus loin.

“Ce ne sera pas facile [for the race to go ahead].

«Nous sommes sur le long terme. Ce n’est pas quelque chose qui va disparaître la semaine prochaine, ce sera beaucoup de travail à contenir.

“Ce qui se passe entre aujourd’hui et avril est extrêmement difficile à prévoir, mais si l’infection continue de se propager à ce rythme, je ne serais pas optimiste à l’idée d’avoir un ticket F1 en poche.”

Les responsables de la Formule 1 et de la FIA continuent de suivre la situation avec le Grand Prix de Chine actuellement prévu le 19 avril.

