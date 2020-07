Grand Prix d’Autriche 2020 – Classement des pilotes

Après avoir attendu la course de Formule 1 depuis début décembre dernier, le premier Grand Prix de la saison 2020 sur le Red Bull Ring en Autriche n’a pas déçu.

Alors que Valtteri Bottas a remporté la victoire en pole position, ce n’était pas simple pour le Finlandais, tandis que le taux d’attrition derrière lui était peut-être un signe de la longue pause que les équipes ont connue.

Charles Leclerc et Lando Norris ont rejoint Bottas sur le podium, qui ont tous deux produit de brillantes performances pour faire glisser leurs voitures vers un résultat qui semblait impossible à un moment donné.

Sans plus tarder, voici comment les pilotes ont évalué.

Valtteri Bottas – 8

Un entraînement régulier de Bottas qui a montré un bon rythme pour se mettre en pole et a bien défendu son coéquipier, même si Lewis Hamilton avait peut-être l’avantage sur le rythme de course. Il a ensuite bien géré les problèmes de vibration et a piloté une série de redémarrages de voitures de sécurité, mais saura que Hamitlon et Max Verstappen devraient revenir plus fort le week-end prochain.

Charles Leclerc – 9

A montré un excellent rythme en course malgré les faiblesses évidentes de la Ferrari et aura été ravi d’avoir si bien capitalisé sur les erreurs de ses équipes et pilotes rivaux. Il a effectué quelques excellentes passes en parcourant le terrain et lui a rappelé ce qu’il pouvait faire.

Lando Norris – 9

Performance de qualification fantastique et tenue dans les premières étapes de la troisième place sur la grille. La stratégie et les voitures de sécurité ont définitivement joué entre ses mains, mais le podium n’a été rendu possible que grâce à un brillant dernier tour de piste pour garder Hamilton dans les cinq secondes.

Lewis Hamilton – 6

Quelque chose d’un week-end à oublier pour le sextuple champion, Hamilton a légèrement perdu contre Bottas en qualifications avant de faire face à une pénalité de dernière minute pour ne pas avoir soulevé sous les jaunes. En course, il avait l’air le plus fort des pilotes Mercedes et aurait peut-être pu monter une attaque s’il n’y avait pas eu deux instructions pour les deux pilotes de rester en dehors des bordures. L’incident avec Alex Albon semblait maladroit et une sanction était peut-être justifiée dans les circonstances, mais il ne pouvait rien faire pour l’éviter.

Carlos Sainz – 7

L’un des rares pilotes à être touché par les jaunes lors de son deuxième tour de pilotage en qualifications, ce fut une journée tranquille pour l’Espagnol. Semble toujours être un peu plus rapide que Norris en course et est allé roue à roue avec son coéquipier à une occasion, mais sera déçu de ne pas avoir été celui du podium.

Sergio Perez – 8

Bien parti et semblait le plus susceptible d’être la voiture de milieu de terrain pour se faufiler sur le podium pendant une grande partie de la course. La décision de ne pas utiliser de vieux pneus moyens a peut-être ruiné ses chances de terminer dans le top trois, mais néanmoins une bonne performance du Mexicain.

Pierre Gasly – 8

À peine mentionné sur le flux en direct, mais c’était une performance vraiment impressionnante de Gasly. Semble avoir trouvé l’habileté de prendre progressivement des positions et de capitaliser sur les erreurs des autres et aura été très satisfait de ce transfert de points.

Esteban Ocon – 7

Ocon a été légèrement décevant en qualifications et espère certainement faire mieux que le 14e week-end prochain. Cependant, il a exécuté une course solide et a profité de l’attrition autour de lui.

Antonio Giovinazzi – 7

Autre pilote qui a vraiment profité du taux d’attrition autour de lui, deux points est un excellent résultat compte tenu de la position d’Alfa Romeo en début de course et en qualifications.

Sebastian Vettel – 6

A été très critique envers la Ferrari sous lui et semblait avoir du mal à gérer une voiture avec la combinaison redoutée de pas assez d’appui et trop de traînée. Sa rotation après avoir pris contact avec Sainz était absolument de sa faute et sans cela, il aurait pu être en lice pour un podium improbable.

Nicholas Latifi – 7

Compte tenu du nombre de départs à la retraite autour de lui, le Canadien aura été ravi de terminer sa première course de Formule 1 indemne. Néanmoins, Latifi semble être loin de son coéquipier en termes de qualification et de rythme de course.

Alex Albon – 8

Une excellente performance et était en ligne pour une victoire jusqu’à la rencontre avec Hamilton. Le pilote britannique s’est vu infliger une pénalité de cinq secondes pour son rôle dans l’incident, mais Albon aurait peut-être pu être un peu plus patient compte tenu de l’avantage des pneus qu’il détenait sur Hamitlon et Bottas.

Kimi Räikkönen – 6

Assez anonyme jusqu’à ce qu’un de ses pneus se détache dans un incident plutôt effrayant. L’Alfa ne semble pas particulièrement solide.

George Russell – 8

Une très bonne performance du jeune Britannique, qui devançait Sebastian Vettel jusqu’à ce qu’il perde de la puissance et déclenche la très importante voiture de sécurité. Beaucoup plus rapide que son coéquipier et aura été stimulé par l’amélioration de Williams par rapport à l’année dernière.

Romain Grosjean – 6

Il est arrivé en Q2 devant son coéquipier Kevin Magnussen, mais a pris un départ anticipé avant une défaillance des freins. Il est juste de dire que Haas semble être dans une autre année difficile.

Kevin Magnussen – 6

Sorti en Q1 qui ne lui aura pas plu après une performance de qualification aussi brillante la saison dernière, ses freins ont échoué avant qu’il ne démarre vraiment.

Promenade Lance – 7

Mieux de la part du Canadien qui est arrivé en Q3 et a ensuite cherché des points décents dans la course. Malchanceux d’être obligé de prendre sa retraite, mais c’était certainement une performance positive de la part du conducteur souvent critiqué.

Daniel Ricciardo – 7

Bien en avance sur l’Ocon très bien noté en qualifications et pourrait peut-être s’améliorer à sa 10e place sans les drapeaux jaunes. A abandonné 17 tours après avoir perdu une place contre Vettel au premier tour.

Max Verstappen – 8

Il est remonté au premier rang après que Hamilton a écopé d’une pénalité de grille et qu’il se tenait en deuxième position bien avant son problème. Devant Albon tout le week-end et aurait pu être une menace pour la Mercedes avec ses pneus moyens.