Grand Prix d’Espagne: nous pouvons être prêts avec un préavis de trois semaines

Le Circuit de Barcelona-Catalunya est prêt à accueillir le Grand Prix d’Espagne à tout moment de l’été européen, selon le directeur du circuit Joan Fonsere.

Reportée de sa date d’origine du 10 mai en raison de la pandémie de COVID-19, Fonsere a révélé que son circuit est complètement à la disposition de la Formule 1, si la série devait commencer à courir.

“Ils [F1 owners Liberty Media] nous a demandé s’il y avait une date qui ne nous était pas possible, et nous avons dit «non», a déclaré Fonsere à Autosport. «Nous voulons organiser l’événement, et nous pouvons tout gérer et organiser pour aider la F1.

«Dans une année régulière, août en Espagne, tout le monde est en vacances, mais je pense que 2020 sera une année exceptionnelle, avec un calendrier complètement différent.

«Si vous m’aviez parlé il y a un an, j’aurais dit:« S’il vous plaît, pas août! Mais maintenant, ça va, aussi parce que le format réduit de l’événement serait un bon point de départ non seulement pour les installations sur piste, mais aussi pour les hôtels autour de la zone – ne commençant pas à plein régime.

«Nous pouvons organiser un événement comme celui-là sans spectateurs en deux ou trois semaines.»

La dernière année au cours de laquelle le circuit a une place garantie dans le calendrier de la F1, Fonsere a indiqué qu’il espérait que cela pourrait être un moyen d’obtenir un autre contrat à long terme, pour lequel il bénéficie du soutien total du gouvernement catalan.

«Le gouvernement catalan nous a encore une fois donné un coup de main.

«Il leur serait facile de dire cette année qu’il n’y a pas de F1, car il n’y a pas de date, il n’y a pas de conditions saines et il n’y a pas d’argent du tout.

«Ces trois raisons suffiraient à dire oublier cela.

“Mais ils disent que nous devons renforcer la F1 en 2021, nous devons donc être là en 2020. Ils veulent un accord à long terme, et si nous ne pensons pas comme un événement d’un an.”

Dans le même temps, l’inclusion de l’Espagne dans la saison 2020 pourrait être interdite étant donné qu’elle a été particulièrement touchée par le coronavirus, avec 232128 cas dans le pays au moment de la rédaction du présent document.

.