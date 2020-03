Grosjean révèle un texte de 3 heures du matin de Vettel disant qu’il ne courrait pas en Australie · .

Romain Grosjean a expliqué comment les pilotes de Formule 1 ont découvert que le Grand Prix d’Australie était annulé avant son annonce.

Le pilote Haas a révélé que son rival Ferrari, Sebastian Vettel, lui avait dit que la course s’était arrêtée dans un chat WhatsApp tôt vendredi matin, plusieurs heures avant qu’elle ne soit confirmée.

“Les rumeurs ont commencé à se produire jeudi soir”, a expliqué Grosjean dans une interview à Kym Illman. «Du jeudi au vendredi, je n’ai pas très bien dormi. À 3 heures du matin, j’étais sur WhatsApp avec Sebastian Vettel.

«Je me disais« où êtes-vous, pourquoi êtes-vous réveillé? »Et il dit« je vais à l’aéroport ». Il était comme« c’est annulé, ça n’arrive pas ». J’ai dit que je n’avais rien entendu d’officiel alors je reste.

“Il a dit” mon équipe m’a dit que je suis libre de partir donc je suis parti “. Donc, comme 3 heures et 4 heures du matin vendredi à Melbourne, c’est à ce moment-là que je savais que les choses allaient mal tourner. “

La confusion sur le sort de la course s’est poursuivie pendant plusieurs heures. Il a finalement été annulé vers 10 heures, après que les fans avaient déjà commencé à faire la queue aux portes de la piste.

Les huit premières courses de la saison sont désormais annulées. Grosjean est depuis rentré chez lui et s’occupe de ses enfants en attendant le début de la saison, ce qui n’arrivera pas avant le Grand Prix du Canada, le 14 juin.

“Nous devons juste attendre [to see how] la situation continue », a-t-il dit. «Je pense que la situation dans son ensemble est beaucoup plus importante que la course, même si cela semble très étrange d’être à la maison à cette époque de l’année.

«Pour moi, nous sommes en janvier. Je ne peux pas prendre le fait que nous sommes presque en avril. Janvier je suis à la maison, je fais le bloc d’entraînement, puis février je fais des tests d’hiver et puis mars je fais de la course. Mais maintenant nous sommes en avril et je suis chez moi. “

