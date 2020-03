Guasher Steiner inflexible Haas apprendra de ses erreurs

Date publiée: 10 mars 2020

Le directeur de l’équipe de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que l’équipe avait «appris notre leçon» d’une sombre campagne de Formule 1 en 2019.

Après avoir terminé dans les hauteurs élevées de P5 en 2018, la tenue américaine n’a été maintenue qu’en bas du Championnat des constructeurs par humble Williams la saison dernière.

Il y a une attente de pré-saison d’une autre année difficile pour Haas mais, si cela se produit effectivement, ce ne sera pas en faisant les mêmes erreurs qu’en 2019.

“Je prends les choses en main”, a déclaré Steiner à Motorsport.com.

«Nous n’allons pas commettre d’erreurs comme la saison dernière. Je dis définitivement oui. Nous l’avons compris, nous y travaillons un peu différemment.

«Il peut encore y avoir des erreurs.

“Mais je pense que si je disais que nous n’avons pas appris notre leçon et que nous sommes stupides comme l’année dernière, je veux dire, cela ne me ferait pas me sentir bien, en disant: ‘Non, j’ignore tout ce que j’ai appris l’année dernière, je viens continuez la tête en bas comme nous l’avons fait l’année dernière.

«Non, nous avons appris notre leçon. Nous sommes humbles et nous essaierons de redevenir comme il y a deux ans. Parlons il y a environ deux ans. “

Steiner est encouragé par la rétroaction donnée par Romain Grosjean et Kevin Magnussen, mais a été prudent dans ses prédictions pour l’année à venir.

“Ils ont fait les bons bruits”, a-t-il ajouté.

«Évidemment, un pilote n’est jamais content, et surtout si vous pensez à ce qui nous est arrivé l’année dernière. Je veux dire, nous en étions très contents, alors ça finit par ne pas être bon.

“Donc tout le monde est très prudent. Nous sommes très prudents dans nos prévisions pour cette saison, parce que nous ne voulons pas être “Tout va bien, tout va bien”, puis chutons fort.

«Nous faisons donc un travail diligent et essayons de faire de notre mieux et de voir où cela nous mène. Mais c’est arrivé chaque année, l’année dernière, les développements n’ont pas fonctionné. Nous avons donc fini où nous nous sommes retrouvés.

«Nous sommes toujours très prudents dans ce que nous faisons. Nous sommes un peu un cheval noir parce que nous le jouons différemment. Nous changeons beaucoup de choses, normalement ici, il y a un modèle et nous changeons un peu le modèle.

“Non, nous sommes toujours prudents dans ce que nous faisons et nous voulons simplement nous assurer que nous avons la possibilité de l’utiliser et de venir le mieux préparé en Australie.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.