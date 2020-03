Guenther Steiner «à peu près sûr» que la F1 courra cette année

Date publiée: 16 mars 2020

Guenther Steiner dit qu’il n’a pas été facile d’accepter d’annuler le Grand Prix d’Australie car en tant que coureurs, la Formule 1 voulait courir.

Après un test de coronavirus positif pour un membre du personnel de McLaren, qui “se rétablit bien”, McLaren s’est retiré du week-end du GP d’Australie jeudi soir.

Cela a déclenché une série de réunions, des heures d’incertitude et finalement une décision a été prise d’annuler le week-end de course.

L’heure tardive a vu la Formule 1 balayée par un déluge de critiques.

Alors que certains croient que le sport n’aurait même jamais dû s’aventurer jusqu’à Melbourne, d’autres estiment qu’il n’était pas nécessaire de prendre une nuit entière pour passer de l’annonce McLaren à l’appel d’annulation.

“Cela est venu deux heures avant le début de la FP1”, raconte . comme ayant déclaré à Ziggo Sport.

Steiner, cependant, dit que ce ne fut pas une décision facile compte tenu du nombre de partis investis dans le grand prix.

“La décision n’est pas facile car vous venez ici pour courir”, a-t-il ajouté.

«En tant que coureur, c’est ce que vous voulez faire.

«Vous avez également hâte à la première course de la saison, nous sommes tous frais et nous avons hâte de courir.

«Ensuite, cela arrive et ensuite vous devez vous mettre en place et dire qu’il y a des raisons de sécurité pour beaucoup de gens et que le monde entier est à l’envers en ce moment à cause de ce virus.

“Il est donc très difficile de raisonner à ce sujet.

«Mais la décision en découle, comme beaucoup de choses.

“Et vous avez beaucoup de parties impliquées. Vous avez le promoteur local, vous avez le promoteur, vous avez la fédération, vous avez 10 équipes d’horizons différents. “

La Formule 1 a depuis annoncé que les courses de Bahreïn et du Vietnam étaient également fermées.

Les patrons du sport espèrent commencer la saison à la «fin mai», ce qui jette également le doute sur les GP néerlandais et espagnol.

Steiner, cependant, pense qu’il s’agit de savoir quand et non pas si la saison de F1 commence.

«Allons-nous courir cette année? Honnêtement, je n’en ai aucune idée », a déclaré le patron de l’équipe Haas.

«Dans les prochains jours, nous verrons à quoi ressemblera l’année.

“Je suis presque sûr que nous allons courir cette année, et j’espère que nous contrôlerons ce virus pour le monde entier afin que le monde puisse revenir à une vie normale.”

