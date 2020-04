Guenther Steiner: la F1 doit devenir une entreprise au seuil de rentabilité

Date publiée: 26 avril 2020

Le directeur de Haas, Guenther Steiner, a appelé la Formule 1 à repenser son modèle économique pour devenir une entreprise «à l’équilibre».

La Formule 1 s’efforçait déjà de réduire ses coûts en introduisant un plafond budgétaire de 175 millions de dollars par saison à partir de 2021, mais les contraintes financières causées aux équipes par la pandémie de COVID-19 ont placé les coûts de la série sous un examen plus approfondi.

Des discussions sont en cours entre la Formule 1 et les équipes sur d’éventuelles réductions du plafond et d’autres mesures pour réduire les coûts, mais Steiner pense que la série ne peut plus être non durable et doit devenir une entreprise «à l’équilibre».

“J’espère qu’à un certain stade, cela pourrait être une rentabilité, car c’est ce que cela devrait être”, a déclaré Steiner à Motorsport.com.

«Pas seulement pour investir, car à un moment donné, tout le monde est fatigué d’investir.

«Nous devons essayer d’en faire une entreprise et non une entreprise d’investissement sans rendement. Si je n’espérais pas que nous pourrions y parvenir, je dirais à Gene: «Ne le fais pas», sinon je lui mentirais. »

Il existe de nombreuses suggestions différentes concernant le plafond budgétaire, telles qu’une réduction importante, un plafond mobile au cours des prochaines années et même un plafond à deux niveaux.

Mais Steiner est confiant qu’une décision gérable sur le plafond budgétaire sera prise.

«Le jour où je pense que ce n’est pas réalisable, je peux parler, comme vous le savez bien. «Il ne volera jamais. Alors, pourquoi devrions-nous le faire? “J’espère que tout le monde est d’accord avec certains termes selon lesquels tout le monde peut, espérons-le, en faire une entreprise”, a-t-il expliqué.

“Combien de temps cela prendra, je ne sais pas, mais c’est un bon point pour commencer maintenant à y réfléchir sérieusement à nouveau. Et certaines des grandes équipes devraient commencer à y penser, qu’elles ne veulent pas juste avoir un trou dans le sol que vous devez remplir chaque année avec des billets en dollars.

«Je dirais qu’il est beaucoup plus logique pour la F1 d’avoir des équipes comme Haas, parce que si nous y allons, quelques équipes, cela ne présente aucun avantage. Je pense que nous devons être assez intelligents pour trouver un compromis entre les grandes et les petites équipes, qu’elles sont toutes là et toutes compétitives.

«Personne ne veut participer sur une base où vous savez que vous pouvez simplement terminer dernier. Ensuite, vous allez faire quelque chose de différent dans la vie, et surtout si nous parlons de gens qui mettent beaucoup d’argent, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec de l’argent, et venir en dernier n’est pas l’un d’entre eux, et pas beaucoup de gens veux faire ça.

“Donc, à la fin, je pense que nous sommes tous assez intelligents pour trouver la solution afin que nous ayons 10 équipes à venir et que la F1 gagne.”

Pour que la Formule 1 soit en bonne santé, Steiner pense que toutes les équipes doivent au moins être dans le combat.

“Je ne dis pas que tout le monde doit gagner des courses, mais vous devez pouvoir passer votre journée, et que vous n’êtes pas à trois ou quatre secondes”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas pour l’avantage d’une petite équipe que nous devrions le faire, et cela doit être clair.

«La petite équipe ne demande pas de gagner les courses, la petite équipe demande simplement d’en faire partie et d’avoir des règles du jeu équitables. Rien d’autre.

«Et c’est au profit de la F1, pas au profit des petites équipes. Nous ne voulons pas en bénéficier, nous voulons juste avoir la même opportunité.

“La F1 en général devrait être le vainqueur de cela, nous avons 10 équipes, qui sont toutes solides, qui peuvent toutes concourir.”

