Haas annonce la programmation des tests de pré-saison de la première semaine

Date publiée: 7 février 2020

Haas est la première équipe à dévoiler son line-up pour la première semaine de tests de pré-saison sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

La formation américaine a confirmé que Kevin Magnussen et Romain Grosjean, qui constitueront leur équipe de pilotes pour la quatrième saison consécutive en 2020, seront tous deux en action dès la première semaine.

Cette année, la semaine d’essais a été réduite à trois jours – Magnussen mettra la voiture à l’épreuve le mercredi 19 février tandis que Grosjean prendra le relais pour le lendemain.

Magnussen et Grosjean se partageront ensuite les tâches le dernier jour du test d’ouverture, le vendredi 21 février.

Haas était sur le point de lancer son challenger 2020, le VF-20, avant que les lumières ne deviennent vertes sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, pour qu’ils dévoilent les images de leur dernière voiture le jeudi 6 février.

L’année 2019 s’est avérée être une saison lamentable pour Haas, qui a chuté en P9 dans le Championnat des constructeurs.

Et Grosjean a déjà clairement indiqué que son équipe ne pouvait pas se permettre de perdre du temps dans les tests de pré-saison car ils cherchent à s’assurer que le VF-20 n’a hérité d’aucun des problèmes de son prédécesseur.

“Nous ne faisons pas de présentation, nous ne faisons que lancer. Nous allons nous concentrer sur l’essentiel et tirer le meilleur parti de la voiture le plus rapidement possible », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Nous attendons de voir comment la voiture est sur la bonne voie. Nous avons tous les chiffres de la soufflerie. Je pense que nous avons beaucoup appris de l’année dernière. Maintenant, encore une fois, la seule réponse que nous allons vraiment obtenir est lorsque nous conduisons la voiture et voyons comment elle se comporte sur la piste.

«Nous avons essayé de comprendre d’où viennent les problèmes de corrélation. Nous avons essayé de comprendre ce que nous avons fait différemment des autres et nous avons examiné les concepts qui nous entourent.

“Et puis nous allons attendre les premiers tours à Barcelone pour nous assurer que nous mesurons tout ce qui se passe dans la voiture et que nous sommes en ligne avec la soufflerie.”

