Haas dévoile sa livrée back-to-roots 2020

Haas F1 Team a sauté le pistolet et a révélé sa livrée 2020 avant la révélation de la voiture prévue au 19 février à Catalunya.

La livrée, publiée aujourd’hui sur les plateformes de médias sociaux de l’équipe, voit un retour aux couleurs familières après la séparation de l’équipe basée à Kannapolis avec la marque controversée Rich Energy.

Il faut mentionner que la révélation de la livrée n’est que cela – une révélation de la livrée. Haas prévoit toujours de révéler la voiture physique juste avant les tests de pré-saison sur le circuit de Catalunya le 19 février.

L’équipe américaine entre en 2020 avec la même programmation qu’elle a couru depuis 2017. Ils cherchent à s’améliorer sur une année pour oublier celle qui a vu leur pire championnat terminer en 9e place avec une voiture instable qui a été améliorée au cours de la saison, le plus souvent. , un pas en arrière par rapport aux itérations précédentes.

L’année dernière, Haas a également vu ses performances sur la piste éclipsées par des controverses hors piste avec les gros titres de la marque de boissons Rich Energy de William Storey.

La livrée apparaîtra sur la voiture 2020 de l’équipe, le VF20 – au début de la saison.

Communiqué de presse officiel de Haas F1 Team:

Haas F1 Team a dévoilé aujourd’hui le design et la livrée de son challenger VF-20 pour le championnat du monde de Formule 1 FIA de 22 courses en 2020.

La révélation sur les canaux de médias sociaux de l’équipe a présenté une variété de rendus numériques du VF-20, devant être piloté par Romain Grosjean et Kevin Magnussen, avec sa nouvelle livrée – celle qui voit la tenue américaine revenir à ses couleurs de base traditionnelles de gris, rouge et noir dans un restylage contemporain d’un thème familier.

Haas Automation maintient sa présence significative sur le VF-20, la société mondiale de machines-outils CNC fondée par le propriétaire de l’équipe Gene Haas, bien en vue sur les montants latéraux, le capot moteur, les plaques d’extrémité d’aile avant et l’aile arrière – un thème continu dans la livrée depuis la Formule 1 de l’équipe débuts avec le VF-16 en 2016.

Les partenaires de l’équipe JACK & JONES, PEAK, BlueDEF, Richard Mille, Alpinestars, Windshear et Pirelli continuent de profiter de la marque sur la voiture tandis que MindMaze et Nominet figureront sur une variété d’actifs clés de l’équipe tout au long des opérations en piste.

Le VF-20 fera ses débuts physiques le mercredi 19 février – la première journée des essais de pré-saison sur le circuit espagnol de Barcelone-Catalunya. Grosjean et Magnussen dévoileront la voiture à 8 heures du matin devant le garage Haas F1 Team. Magnussen assumera les fonctions de direction ce jour-là avec Grosjean au volant le jeudi – les deux pilotes devraient ensuite partager le troisième et dernier jour de la première semaine de test.

“Je suis ravi de voir la voiture reprendre les couleurs Haas Automation les plus connues, c’est certainement une livrée à laquelle les gens s’identifient”, a déclaré Gene Haas, fondateur de Haas Automation et président de Haas F1 Team.

“Franchement, j’espère que le VF-20 nous ramènera au genre de forme que nous avons couru en 2018 lorsque nous avons terminé cinquième au championnat des constructeurs. 2019 a été une saison difficile à supporter. Nous avons traversé un véritable processus éducatif, qui arrive à toutes les équipes de Formule 1 à un moment donné.

«Je suis convaincu que nous avons appris de ces leçons et que nous avons appliqué ces connaissances pour faire du VF-20 une entrée plus compétitive. Il est important pour moi que nous soyons de retour dans le mélange et que nous marquions constamment des points, nous avons certainement la capacité et nous avons prouvé en tant qu’organisation que nous pouvons le faire. “

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a commenté; “C’est toujours excitant de voir le développement d’une nouvelle voiture de Formule Un et sans aucun doute le VF-20 doit livrer là où notre voiture précédente n’était pas. Avec la réglementation restée stable cette saison, cela nous a permis d’améliorer notre compréhension de la voiture et de nous scruter davantage afin de trouver des solutions et des applications à canaliser dans la conception du VF-20.

«L’année dernière a certainement été un revers, je ne l’aurais jamais demandé, mais vous apprenez de telles situations – nous en avons tous. Tout le monde dans l’équipe a été forcé de se regarder et de comprendre ce qu’il peut faire de mieux. J’ai hâte de voir le VF-20 faire ses débuts sur piste. Comme toujours dans les tests, vous voulez beaucoup de choses, mais beaucoup de kilométrage, de fiabilité et de vitesse seraient les bienvenus alors que nous nous préparons pour la première course en Australie. »

Les tests de pré-saison sur le Circuit de Barcelona-Catalunya auront lieu du 19 au 21 février et de nouveau du 26 au 28 février. Le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2020 démarre avec l’ouverture du Grand Prix d’Australie le 15 mars à Melbourne.

