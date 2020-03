Haas F1 Team confirme Fittipaldi et Delétraz comme pilotes de réserve et pilotes d’essai

L’équipe Haas F1 a confirmé aujourd’hui le Brésilien Pietro Fittipaldi et le Suisse Louis Delétraz comme réservistes et pilotes d’essai pour la saison 2020.

Le Brésilien, également membre d’Escudería Telmex Telcel, travaille avec l’équipe depuis novembre 2018, lorsqu’il a fait ses débuts au volant de la voiture de l’équipe lors des tests de pneus Pirelli à Abu Dhabi.

Depuis lors, Pietro a travaillé avec l’équipe nord-américaine au volant de la voiture à l’entraînement (plus de 2 000 kilomètres se sont écoulés depuis) ​​et au réglage de la F1 avec le simulateur.

Dans son nouveau rôle, Fittipaldi continuera à travailler avec l’équipe sur le simulateur, mais sera désormais également disponible pour l’équipe pendant les GP de F1 de la saison 2020, qui a été retardée en raison de la pandémie mondiale COVID-19. Quant à Louis Delétraz cette année, il participera à nouveau à la FIA Formula 2 avec Charouz Racing, dans le but de dépasser les trois podiums et la huitième place du championnat, obtenue en 2019. Sa prochaine épreuve ensemble sera pour le moment le GP virtuel sur 5 Avril.

“Naturellement, nous aurions aimé faire cette annonce à la veille du Grand Prix d’Australie qui ouvrirait la saison, mais les événements liés au Covid-19 ont apporté d’autres priorités”, a déclaré Guenther Steiner, leader du Haas F1 Team.

«Pietro et Louis ont démontré leur talent tout au long de leur carrière et nous avons évidemment eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec eux au cours des 12 derniers mois. Nous sommes ravis de poursuivre cette relation et de les confirmer en tant que pilotes officiels de test et de réserve. pour Haas F1 Team en 2020. Leur travail sur la piste d’essai et dans le simulateur a certainement été inestimable, en particulier compte tenu de l’année difficile que nous avons eue la saison dernière. Nous sommes heureux de continuer à leur offrir plus d’occasions d’élargir cette relation avec l’équipe. en 2020 dès que nous pourrons reprendre le travail. J’ai hâte de contribuer leur travail à notre programme de course en soutenant Romain (Grosjean) et Kevin (Magnussen) et toute l’équipe d’ingénierie avec le Haas VF-20 “, a déclaré le manager. Autrichien.

Petit-fils du double champion du monde de F1 et double vainqueur de l’Indy-500 Emerson Fittipaldi, Pietro a commenté l’annonce: “J’ai hâte de continuer à développer mes rôles dans le Haas F1 Team, que j’ai commencé fin 2018. Je suis très reconnaissant avec Gene Haas et Guenther Steiner pour avoir continué cette opportunité et avoir cru en mon travail de pilote.

On n’arrête jamais d’apprendre en F1, que ce soit en quelques heures sur le simulateur ou physiquement au volant dans la voiture sur la piste, ce que j’ai beaucoup fait avec Haas, accumulant plus de 2000 kilomètres en tests. C’est gratifiant de pouvoir vivre ces deux expériences et d’être associé à une équipe qui a tant accompli dans le sport en si peu de temps “, a déclaré Fittipaldi, qui a élargi son rôle en 2020 en tant que pilote de réserve après avoir pu délivrer sa super licence F1.

Pendant ce temps, Louis Delétraz a noté: “” Être un pilote officiel de test et de réserve en Formule 1 est une autre étape sur la route pour atteindre mon objectif ultime d’y participer. J’ai fait mes débuts en F1 avec Haas, donc je suis ravi d’avoir développé cette opportunité, ainsi que mon travail dans le simulateur la saison dernière, dans un rôle officiel de pilote d’essai et de réserve. Je tiens à remercier Gene Haas et Guenther Steiner de m’avoir ajouté au programme à ce titre. L’avantage pour moi est qu’avec l’ouverture de la Formule 2 pour plusieurs Grand Prix, je sais qu’ils pourront me voir concourir et que je pourrai passer plus de temps à rejoindre l’équipe lorsque le calendrier le permettra “, a déclaré le pilote suisse de 22 ans.

.