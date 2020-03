Haas: la bataille du milieu de terrain est très difficile à prévoir

Le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA célèbre son 70e anniversaire au cours de la saison 2020 et Haas F1 Team est prêt à démarrer la nouvelle saison tant attendue en commençant par le Grand Prix d’Australie, à Albert Park, Melbourne.

Les tests de pré-saison ont permis au Haas F1 Team de rassembler de nombreuses données et connaissances sur sa voiture de Formule 1 2020, le VF-20. Les coureurs vétérans Romain Grosjean et Kevin Magnussen – formant la formation des pilotes de l’équipe Haas F1 Team pour une quatrième saison consécutive – ont collaboré pour parcourir 676 tours (3146,78 km) du Circuit de Barcelona-Catalunya sur six jours d’essais (du 19 au 21 février, Du 26 au 28 février), permettant à chacun de retrouver le rythme avant une saison potentiellement record.

Le premier des 22 arrêts prévus sur le calendrier du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2020 se déroulera sur le circuit du Grand Prix de Melbourne, une configuration basée sur la rue qui incorpore les courbes panoramiques du verdoyant Albert Park, situé dans la banlieue sud de la capitale de l’État de Victoria.

Le circuit de 16 virages de 5,303 km (3,295 miles) laisse peu de place à l’erreur en raison des pièges à gravier et des murs qui bordent le bord du tarmac tandis que l’évolution de la piste tout au long du week-end est élevée en raison de l’utilisation peu fréquente du site , posant un premier test sévère pour les équipes et les pilotes.

Pour Magnussen, Albert Park marque le retour sur la scène de ses débuts sensationnels en 2014, lorsque le Danois au visage frais a assommé le paddock de Formule 1 en se classant quatrième sur la grille, d’où il est monté sur un premier podium, se classant deuxième de la course. . C’était l’une des rares occasions où un débutant rentrait chez lui avec de l’argenterie et la réalisation n’a pas été reproduite depuis.

Et en termes de débuts sensationnels, la première incursion de Haas F1 Team dans le monde de la Formule 1 reste un morceau d’histoire. Grosjean a marqué la sixième place en 2016 pour récolter huit points de championnat qui ont été le catalyseur d’une belle campagne de recrue pour Haas F1 Team. La saison dernière, Magnussen a reflété ce résultat pour commencer la campagne 2019 sur une note positive.

Le Grand Prix d’Australie se déroulera du 13 au 15 mars, avec deux séances d’essais vendredi, les essais finaux et les qualifications samedi et la course d’ouverture de 58 tours dimanche. L’extinction des lumières est prévue à 16 h 10, heure locale (00 h 10 HNE / 05:10 GMT).

Entretien de Guenther Steiner

Après avoir eu le temps de réfléchir, que pensez-vous du format de test condensé de six jours hébergé sur le Circuit de Barcelona – Catalunya et compte tenu des niveaux de fiabilité présentés, pourriez-vous voir de nouvelles réductions des tests à l’avenir?

GS: «Je pense que six jours ont très bien fonctionné. Pour le moment, je ne vois pas la nécessité de le réduire encore moins, si vous avez un problème que vous ne pourriez pas récupérer. Avec six jours, si vous en perdez un, vous en avez encore cinq au moins. Il devient serré si vous passez à moins de jours que cela. Nous avons vu que nous avons tous amélioré notre fiabilité, peut-être que nous avons juste eu de la chance, mais l’année prochaine, nous verrons où cela va. Bien sûr, nous sommes tous arrivés bien préparés et tout le monde a fait le même travail en six jours que nous faisions en huit jours. Je m’en tiendrai certainement à six. »

Alors que les équipes déclarent souvent qu’elles ne savent pas où elles se classent après les tests de pré-saison – que savez-vous précisément après six jours occupés à accumuler des tours en Espagne avec le VF-20?

GS: «Une chose est sûre cette année, en termes de ce que nous pouvons voir après les tests, c’est que le milieu de terrain est très serré. Je ne peux pas dire où nous nous plaçons au milieu de terrain, peut-être que quelqu’un d’autre peut le faire, mais c’est très difficile à prévoir. Nous allons juste savoir quand nous irons nous qualifier à Melbourne. “

En examinant les résultats de Haas F1 Team au Grand Prix d’Australie, c’est un mélange de sommets extrêmes – notamment la célèbre sixième place de Grosjean lors des débuts de l’équipe en 2016, et des bas frustrants – une double retraite en 2018. Tout cela combiné avec l’événement étant le la première fois que chaque nouvelle voiture roule vraiment, quelles émotions ressentez-vous en arrivant à Melbourne et au fil du week-end?

GS: «Melbourne est toujours l’inconnu pour moi. Nous avons obtenu des résultats fantastiques là-bas et nous étions en route vers des résultats solides avant de nous gâcher. Nous avons vraiment eu un peu de tout là-bas. J’aime toujours aller à Melbourne, même avec des résultats mitigés. Je trouve toujours que c’est une course intéressante; vous ne savez jamais ce que vous en retirez. “

Melbourne fête son 25e anniversaire en tant que site de Formule Un – qu’en est-il de la course, qui a été la clé de sa longévité et quels moments se distinguent pour vous du patrimoine de Formule 1 de Melbourne?

GS: «Je pense que c’est fantastique que Melbourne fête ses 25 ans. C’est un événement bien exécuté et bien planifié. Les gens sont très accueillants et c’est un endroit fantastique. C’est l’un de mes événements préférés sur le calendrier. Comme il s’agit du premier événement de l’année, le niveau d’excitation est toujours élevé, tout comme les attentes. Le moment qui se démarque évidemment, du moins pour moi, est notre sixième place là-bas en 2016 – notre première saison en F1. Personne ne croyait en nous, ni que nous pouvions obtenir un résultat comme ça, mais nous l’avons fait. Melbourne, pour moi, sera toujours un grand événement. »

Entretien de Romain Grosjean

En réfléchissant aux tests, et au fait que c’était deux jours de moins que les années précédentes, quel a été l’impact de cette condensation sur vos préparations de test?

RG: «Je pensais que c’était à la fois intéressant et excitant. Nous avions beaucoup de tours à faire en peu de temps. Le premier jour de mes tests, j’ai fait 158 ​​tours de conduite et je l’ai certainement ressenti un peu dans mon corps. Il est également bon après l’hiver de faire beaucoup de kilométrage. J’ai bien aimé l’élément condensé. »

Quelle est votre contribution en tant que pilote à l’établissement du plan de test pour chaque jour et cela évolue-t-il au cours du test de pré-saison en fonction de votre temps accumulé dans la nouvelle voiture?

RG: «Tout d’abord, nous devons découvrir la nouvelle voiture. Nous devons essayer de voir quels sont les points positifs et négatifs. Ensuite, nous travaillons sur le programme de test. Évidemment, cela va évoluer un peu au cours des jours de course, sous réserve des problèmes que nous avons et de l’heure des changements, ainsi que de la quantité de course que nous voulons faire. C’est vraiment un effort d’équipe entre les ingénieurs et les pilotes pour voir ce qu’il y a de mieux à faire et ce que nous voulons tester pour être prêt pour la saison. “

Le Grand Prix d’Australie ne vous a pas particulièrement récompensé au fil des ans – les exceptions notables étant 2016 et une incroyable sixième place aux débuts de Haas F1 Team, ainsi que cinq premiers 10 premiers départs qualificatifs. Que pensez-vous du circuit du Grand Prix de Melbourne et pourquoi la course a produit des résultats mitigés pour vous au fil des ans?

RG: «J’adore le circuit d’Albert Park et j’adore l’Australie et la ville de Melbourne. Pour moi, c’est l’une des meilleures courses de la saison. Je suis heureux de descendre en Australie chaque année. J’ai eu de bonnes séances de qualification là-bas, j’ai toujours été à peu près dans le top 10, à quelques exceptions près. Les courses, oui, ma chance n’a pas été bonne en Australie. J’ai le sentiment que les choses seront différentes cette année et je suis impatient. “

Melbourne célèbre son 25e anniversaire en tant que lieu de Formule Un – quel est votre premier souvenir d’avoir regardé la Formule 1 à Melbourne, et à part vos propres moments forts là-bas, quels autres moments de la Formule Un se distinguent pour vous du patrimoine de Melbourne?

RG: “Je ne me souviens pas de beaucoup de courses de Melbourne, je suppose à cause du décalage horaire quand j’étais plus jeune. Je me souviens, je pense que c’était les débuts de Sébastien Bourdais, chaque voiture abandonnait et il est entré dans le top six. Il n’a même pas terminé la course, il a abandonné quelque chose comme deux tours de la fin mais il était toujours classé septième. Dans le passé, l’Australie a toujours été très divertissante car les voitures avaient des problèmes et la fiabilité n’était pas aussi bonne qu’aujourd’hui. Il y avait toujours beaucoup de départs à la retraite et vous ne saviez donc pas vraiment à quoi vous attendre. Mais pour moi, 2016 est le seul souvenir qui se démarque. »

Entretien de Kevin Magnussen

En réfléchissant aux tests, et au fait que c’était deux jours de moins que les années précédentes, quel a été l’impact de cette condensation sur vos préparations de test?

KM: «Pour être honnête, cela ne faisait pas vraiment de différence. J’ai encore eu beaucoup de temps dans la voiture, même si j’ai raté une demi-journée de la première semaine lorsque nous avons eu une panne de roue. Je me sens prêt pour le début de la saison. »

Quelle est votre contribution en tant que pilote à l’établissement du plan de test pour chaque jour et cela évolue-t-il au cours du test de pré-saison en fonction de votre temps accumulé dans la nouvelle voiture?

KM: «J’ai une certaine contribution, mais je laisse largement aux ingénieurs le soin de déterminer ce dont ils ont besoin pour tester. J’essaie ensuite de faire un travail cohérent dans la voiture et j’apprends ce que je peux pendant que je conduis. Bien sûr, beaucoup de tests effectués en pré-saison ne sont pas aussi pertinents pour vous en tant que pilote, mais en fin de compte, vous bénéficiez du processus d’apprentissage en cours. En tant que pilote, votre préférence est de faire des choses comme la course et les courses de qualification non-stop mais évidemment ce n’est pas productif. J’ai l’impression que nous avons tiré de bonnes choses des tests d’hiver cette année. »

Le Grand Prix d’Australie s’est avéré être un terrain de chasse heureux pour vous – notamment la scène de votre premier podium en carrière lors de vos débuts en 2014, et la meilleure sixième place de la saison dernière. En quoi le circuit du Grand Prix de Melbourne semble-t-il fonctionner pour vous – est-ce simplement une piste qui convient à votre style de conduite particulier?

KM: “Je ne pense pas vraiment qu’Albert Park convienne à mon style de conduite, mais cela dit, ce n’est pas une piste que je n’aime pas du tout, j’aime bien conduire le circuit. C’est une piste assez normale pour moi et je pense que j’ai eu la chance d’avoir eu de bonnes courses là-bas. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi Albert Park devrait être meilleur pour moi que les autres pistes. Je pense que c’est juste une coïncidence si j’ai fait de bonnes courses là-bas. Bien sûr, lorsque vous avez eu de bonnes courses sur circuits, vous avez toujours hâte d’y retourner car ces bons souvenirs créent une bonne ambiance. Je suppose que vous vous sentez un peu plus excité de revenir sur ces pistes. »

Melbourne célèbre son 25e anniversaire en tant que site de Formule Un – qu’est-ce qui vous plaît sur la piste et la ville?

KM: «Il est évident que cela a longtemps été associé au fait d’être le premier à la saison, ce qui lui donne un buzz et un certain niveau d’excitation. Pour moi, c’est l’une des meilleures courses de l’année à cause de cela, et tout le monde est excité de voir où ils sont et de courir pour la première fois de la nouvelle saison. J’aime aussi Melbourne comme ville, j’aime y aller. »

