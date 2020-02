Haas: nous avons traversé un véritable processus d’éducation

Gene Haas a admis que 2019 avait été une année difficile pour son équipe éponyme de Formule 1, mais il espère que les leçons apprises les aideront à retrouver leur importance cette saison.

Cité dans un communiqué publié en même temps que la livrée de l’équipe révélée pour la saison 2020, l’Américain de 67 ans a indiqué qu’il s’attendait à ce que son équipe mette fermement son annus horribilis en perspective.

“Franchement, j’espère que le VF-20 nous ramènera au type de forme que nous avons couru en 2018 lorsque nous avons terminé cinquième au championnat des constructeurs”, a-t-il déclaré.

«2019 a été une saison difficile à supporter. Nous avons traversé un véritable processus éducatif, qui arrive à toutes les équipes de Formule 1 à un moment donné. J’espère que nous avons appris de ces leçons et que nous avons appliqué ces connaissances pour faire du VF-20 une entrée plus compétitive.

“Il est important pour moi que nous soyons de retour dans le mélange et que nous marquions constamment des points, nous avons certainement la capacité et nous avons prouvé en tant qu’organisation que nous pouvons le faire.”

Depuis son entrée dans le sport en 2016, Haas a pu montrer une amélioration d’année en année avant de terminer 9e au championnat des constructeurs 2019 avec 28 points – une diminution de 65 points par rapport à 2018 et un point pire que leur première saison.

Dans le VF-19 de l’année dernière, Haas était aux prises avec une voiture au mieux capricieuse et au pire complètement dépourvue de rythme. Sur ses deux voitures conduites par Romain Grosjean et Kevin Magnussen, l’équipe a connu plus de départs à la retraite (neuf) que de points (sept), car les problèmes avec le châssis se sont révélés impossibles à résoudre.

S’exprimant aux côtés de son patron, le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré qu’il espérait lui aussi un retour à la forme en 2020.

«Il ne fait aucun doute que le VF-20 doit livrer là où notre voiture précédente ne l’était pas. Avec la réglementation restée stable cette saison, cela nous a permis d’améliorer notre compréhension de la voiture et de nous scruter davantage afin de trouver des solutions et des applications à canaliser dans la conception du VF-20.

«L’année dernière a certainement été un revers, je ne l’aurais jamais demandé, mais vous apprenez de telles situations – nous en avons tous. Tout le monde dans l’équipe a été forcé de se regarder et de comprendre ce qu’il peut faire de mieux.

«J’ai hâte de voir le VF-20 faire ses débuts sur piste. Comme toujours dans les tests, vous voulez beaucoup de choses, mais beaucoup de kilométrage, de fiabilité et de vitesse seraient les bienvenus alors que nous nous préparons pour la première course en Australie. »

.