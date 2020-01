Haas revient sur le futur récent de la livrée 2020

L’équipe Haas F1 semble prête à revenir à sa livrée de style 2018 pour la saison du Championnat du monde de Formule 1 de cette année, selon un rapport publié dans Auto Motor und Sport.

L’année dernière, la petite équipe américaine a échangé sa livrée principalement blanche, grise et rouge pour toutes les couleurs noir et or par respect pour le sponsor en titre Rich Energy.

Mais avec cet accord malheureux maintenant dans le passé, le correspondant Tobias Gruner rapporte: “Selon nos informations, Haas aura légèrement modifié les couleurs 2018 cette année.”

