Haas signe Pietro Fittipaldi et Louis Deletraz

Date publiée: 26 mars 2020

Haas a confirmé le pilote brésilien Pietro Fittipaldi et le coureur suisse Louis Deletraz comme pilotes officiels et réservistes.

Fittipaldi, le petit-fils du double champion du monde Emerson Fittipaldi, poursuivra avec la tenue américaine pour une deuxième année.

Le joueur de 23 ans a initialement signé avec Haas en 2018 pour être leur pilote d’essai officiel pour 2019, jonglant avec le DTM et le Championnat d’Asie F3.

Deletraz, 22 ans, s’est d’abord associé à Haas en mai de l’année dernière lorsqu’il a été confirmé comme pilote de simulateur pour le reste de la saison 2019.

Il est surtout connu pour son temps dans le championnat de Formule 2, terminant P8 dans le championnat des pilotes l’année dernière alors qu’il pilotait pour Carlin.

Il a marqué cinq podiums en trois saisons en F2, et il a été confirmé qu’il continuera dans la série en 2020 avec la tenue du Charouz Racing System.

Deletraz a déjà été signé à la Renault Driver Academy.

S’exprimant sur les pages des médias sociaux de Haas, le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré: «Naturellement, nous avions l’intention de faire cette annonce au cours du Grand Prix d’Australie pour commencer la saison, mais les événements là-bas et dans le monde ont eu la priorité avec le épidémie de COVID-19 en cours.

«Pietro et Louis ont tous deux fait leurs preuves au cours des 12 derniers mois.

“Leur travail dans le simulateur a sans aucun doute été utile alors que nous avons relevé nos défis la saison dernière et nous sommes ravis de continuer à leur offrir de nouvelles opportunités d’élargir leur relation avec l’équipe en 2020 lorsque nous pourrons retourner au travail.”

EryTrès fier d’annoncer que je serai le pilote de réserve et de test pour @ haasf1team en 2020. Je suis vraiment excité pour ce rôle plus important dans l’équipe. Merci Gene Haas et Guenther Steiner pour l’opportunité et la confiance en moi! @ F1 pic.twitter.com/kneO2d1RGj

– Pietro Fittipaldi (@PiFitti) 26 mars 2020

Fittipaldi a ajouté: «Très fier d’annoncer que je serai le pilote de réserve et d’essai de l’équipe Haas F1 en 2020.

«Je suis vraiment excité pour ce rôle plus important dans l’équipe. Merci Gene Haas et Guenther Steiner pour l’opportunité et la confiance en moi! »

Deletraz, cité par le site Internet de la F2, a déclaré: «Être un pilote officiel de test et de réserve en Formule 1 est une autre étape vers mon objectif ultime de compétitionner en Formule 1.

«J’ai fait mes débuts dans une voiture de Formule 1 avec Haas F1 Team et je suis naturellement ravi que nous ayons développé cette opportunité, ainsi que mon travail sur simulateur la saison dernière, dans un rôle officiel de pilote d’essai et de réserve.

«Je tiens à remercier Gene Haas et Guenther Steiner de m’avoir ajouté au programme à ce titre. Le bonus pour moi est qu’avec la Formule 2 sur le projet de loi de support lors de divers événements de Grand Prix, je sais qu’ils pourront me voir courir et je peux passer plus de temps à m’intégrer à l’équipe lorsque le calendrier le permet. »

Fittipaldi et Delétraz devraient participer à la prochaine manche de la série F1 Virtual Grand Prix le 5 avril.

