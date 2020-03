Hamilton: auto-isolant mais en bonne santé

Lewis Hamilton a déclaré qu’il ne présentait aucun symptôme de COVID-19, bien qu’il ait récemment été en contact avec deux personnes dont le virus a été confirmé.

En assistant à un événement caritatif le 4 mars à Londres aux côtés de l’acteur Idris Elba et de Sophie Trudeau, épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, on a émis l’hypothèse que Hamilton aurait pu être exposé au coronavirus après que Elba et Trudeau se soient révélés positifs.

Cependant, Hamilton a désormais recours aux médias sociaux pour rassurer ses fans sur le fait qu’il “se sent en bonne santé et s’entraîne deux fois par jour”, mais il a néanmoins passé la semaine dernière dans l’isolement.

“Hé les gars, j’espère que vous restez tous positifs et que vous restez occupé et en bonne santé. Il y a eu quelques spéculations sur ma santé, après avoir assisté à un événement où deux personnes ont ensuite été testées positives pour le coronavirus », a déclaré Hamilton dans sa déclaration publiée sur Twitter.

«Je voulais vous faire savoir que je vais bien, que je me sens en bonne santé et que je m’entraîne deux fois par jour. Je n’ai aucun symptôme et cela fait maintenant 17 jours que j’ai vu Sophie et Idris.

Ayant constaté qu’elle se sentait mal après son retour au Canada, Trudeau a été diagnostiquée avec le virus le 12 mars – le jeudi du Grand Prix d’Australie – tandis que le cas d’Elbe a été confirmé quatre jours plus tard.

Selon l’avis médical, les symptômes de COVID-19 devraient se manifester dans les 2 à 14 jours suivant l’exposition au virus.

«J’ai été en contact avec Idris et heureux d’entendre qu’il va bien, a poursuivi Hamilton.

«J’ai parlé à mon médecin et vérifié si j’avais besoin de passer un test, mais la vérité est qu’il y a un nombre limité de tests disponibles et il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, surtout quand je ne montrais aucun symptômes du tout.

«Donc, ce que j’ai fait, c’est de me garder isolé la semaine dernière, en fait depuis que l’entraînement a été annulé vendredi dernier et a gardé mes distances avec les gens.

«La chose la plus importante que tout le monde puisse faire est de rester positif, de vous distancer socialement du mieux que vous le pouvez, de vous isoler si vous en avez besoin et de vous laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes.

«Merci pour tous les messages. Je vous envoie de la positivité et de l’amour de loin. Gardez en sécurité. #TeamLH ”

Dans tous les cas, la saison de Formule 1 étant suspendue jusqu’au moins juin, il faudra encore un certain temps avant que Hamilton ne soit de retour.

.