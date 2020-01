Hamilton: Bottas 2.0 m’a fait remarquer

Lewis Hamilton a révélé que lorsque “Bottas 2.0” est devenu une chose au début de l’année dernière, il a remarqué son coéquipier Mercedes et a augmenté son jeu en conséquence pour battre à nouveau le Finlandais dans la voiture sœur.

Le quadruple champion du monde de F1 a déclaré à Auto Motor und Sport: «Je ne suis jamais tout à fait parfait dans les premières courses parce que j’essaie toujours beaucoup de choses avec la voiture. Ensuite, quand on parle de Bottas 2.0 et après quatre courses, nous sommes à égalité avec deux victoires chacune, bien sûr, je le constate. Je ne suis qu’un humain.”

Hamilton a également révélé qu’il croyait que la perte d’un ingénieur clé du côté de son coéquipier dans le garage avait nui à ses performances au début de 2019.

L’année dernière, Mercedes a promu Ricciardo Musconi – le deuxième ingénieur de Hamilton – au poste d’ingénieur de course principal pour Valtteri Bottas.

“Cela n’a certainement pas aidé”, a expliqué le Britannique. «Vous devez travailler dur pour établir une relation de confiance avec vos ingénieurs, et avec Bono et les autres ingénieurs, nous sommes devenus une très bonne équipe.

«Ricky est un ingénieur très talentueux, il est donc évident qu’il veut aller dans des endroits, et il y avait une opportunité sur l’autre voiture. Mais j’ai dû tirer plus de lui qu’il ne le pensait, et vice versa. »

Hamilton affirme que la forme de Bottas en début de saison en 2019 était en partie due au changement de Musconi: «S’il travaille soudainement sur l’autre voiture, il dira: Écoutez Valtteri, nous l’avons fait de cette façon et de cette façon avec Lewis. Et son équipe fait maintenant des choses comme la mienne.

«J’ai donc dû repenser à la manière d’aller dans des directions légèrement différentes pour en tirer le meilleur parti. Et quand vous avez été proche de 100%, ce n’est pas facile », a ajouté le champion du monde.

