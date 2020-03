Hamilton: cette année, je suis plus en forme et plus fort que jamais

Le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a publié une image de lui-même maigre et inspiré avant le Grand Prix d’Australie de la semaine prochaine, où il commence sa campagne pour essayer d’égaler les sept titres de pilotes de Michael Schumacher et usurper le décompte allemand de 91 victoires.

Le pilote Mercedes a donné quelques conseils à ses partisans pour rester en bonne santé afin de performer à son apogée: «Chaque année, j’essaie de trouver le bon équilibre entre être l’athlète le plus apte que je puisse être, un bon homme d’affaires et livrer sur toutes les plateformes.

«C’est loin d’être facile mais je me donne à fond. J’écoute mon corps, je l’alimente au mieux de mes connaissances. Cette année, j’ai réussi à aller plus loin et à être plus en forme et plus fort que les années précédentes dont je suis si heureux. Je me sens plus prêt que jamais alors que je me lance dans mon voyage vers la première course de la saison.

«Je veux juste vous encourager tous là-bas, votre corps et votre esprit ne font qu’un. Prenez-en soin, nourrissez votre corps et votre esprit avec les bons ingrédients. Santé est la richesse! Si vous croyez que vous ne pouvez pas faire quelque chose qui n’est pas la bonne attitude parce que vous pouvez faire tout ce que vous pensez.

«Vous devez développer un état d’esprit positif et travailler vous aidera à le faire et à vous sentir mieux dans votre peau. Je sais que tu peux le faire, maintenant tu dois le savoir aussi !! » a conclu le message de Hamilton sur Twitter.

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison 2020 a lieu le week-end du 13-15 mars à Albert Park à Melbourne. Hamilton et Mercedes sont les favoris pour défendre leur titre de champion de F1, ce qui en fait un triomphe de championnat sans précédent en sept ans

