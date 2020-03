Hamilton contrariée par les personnes qui ne se conforment pas inutilement à l’isolement pandémique

Le pilote britannique Lewis Hamilton a lancé un appel fort à l’attention de toutes les personnes dans le monde qui ne respectent pas les mesures d’isolement et de quarantaine, qui empêchent considérablement la propagation exponentielle de la pandémie de COVID-19.

À ce jour, plus de 353 000 personnes infectées et 15 430 décès ont été enregistrés dans le monde, l’Italie, la Chine et l’Espagne étant les pays les plus touchés.

À travers un message sur Instagram, le sextuple champion de Formule 1 a exprimé:

Je suis attristé d’apprendre le nombre de décès dans le monde. Je sais que la plupart d’entre nous sont limités en sachant pourquoi et comment cela s’est produit. Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet, sauf essayer de nous isoler, éviter de nous faire attraper et de nous propager.

Il y a des gens qui vont encore dans les clubs, les bars et les grands rassemblements, quelque chose que je pense personnellement être totalement irresponsable et égoïste. Je prie pour la sécurité des membres de ma famille chaque jour, mais je prie aussi pour vous là-bas. Je prie pour ceux qui travaillent dans les magasins, à la maison, les médecins et les infirmières qui mettent leur propre santé en danger pour aider les autres et faire fonctionner les pays. Ce sont les héros. Veuillez rester en sécurité.

Si vous le pouvez, essayez de prendre ce temps pour évaluer votre vie, votre situation et voir comment les choses pourraient changer pour mieux progresser. Espérons que grâce à ces personnes, ils réalisent encore plus à quel point la santé n’a pas de prix, comment vous vous traitez et ce que vous mettez dans votre corps est tout aussi important, tout comme l’hygiène. Nous tenons cette vie pour acquise. J’espère qu’ils n’arrêteront pas de se battre “, a déclaré le pilote Mercedes.

.