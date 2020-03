Hamilton critique la décision “choquante” de tenir le GP d’Australie malgré le Coronavirus · .

Lewis Hamilton se dit “choqué” par la décision d’organiser le Grand Prix d’Australie ce week-end malgré le Coronavirus, et il n’est pas satisfait de la façon dont la Formule 1 et la FIA ont géré la situation.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’aujourd’hui de la FIA, Hamilton, qui avait publié sur les réseaux sociaux une photo de lui portant un masque facial lors d’un vol vers l’Australie plus tôt cette semaine, a déclaré que la Formule 1 avait réagi trop lentement à la propagation mondiale du virus.

«Je me sentais bien voyager ici», a-t-il déclaré. «Naturellement, être sur un vol avec Dieu sait combien de personnes puis s’arrêter dans un aéroport plein de gens, je n’y ai pas vraiment réfléchi, j’essayais juste de m’assurer que je prenais toutes les précautions Je pourrais en termes ne pas toucher les choses et utiliser un désinfectant pour les mains.

«Je suis vraiment très, très surpris que nous soyons ici. Je pense que le sport automobile est … Je pense que c’est génial que nous ayons des courses, mais pour moi, c’est choquant que nous soyons tous assis dans cette salle. Tant de fans ici déjà aujourd’hui. Et il semble que le reste du monde réagit probablement un peu tard.

“Déjà ce matin, vous avez vu avec [US President Donald] Trump fermant les frontières de l’Europe aux États-Unis, vous voyez que la NBA a été suspendue, mais la Formule 1 continue.

«J’ai vu Jackie Stewart ce matin avoir l’air en forme et en bonne santé et bien dans l’ascenseur et certaines personnes alors que j’entrais dans le paddock, certaines personnes âgées, c’est une préoccupation pour les gens d’ici. C’est un grand cirque qui vient ici. C’est donc vraiment inquiétant pour moi. “

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que la course se déroulait, Hamilton a répondu «l’argent est roi», puis a ajouté: «honnêtement, je ne sais pas».

“Je ne peux pas vraiment en ajouter beaucoup plus”, a-t-il poursuivi. «Je ne pense pas que je devrais éviter le fait, mon avis.

“Mais le fait est que nous sommes ici et j’exhorte tout le monde à vraiment être aussi prudent que vous pouvez toucher les portes et les surfaces, j’espère que tout le monde a un désinfectant pour les mains. Et vraiment, pour les fans, j’espère vraiment, vraiment qu’ils prennent des précautions.

«Je marchais et je voyais tout se dérouler comme normal, comme une journée normale, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. J’espère donc que tout le monde, tous les fans restent en sécurité. Et j’espère vraiment que nous passerons ce week-end et que nous ne verrons aucun décès ou quelque chose se produire à l’avenir. »

Hamilton n’est pas le seul pilote à se demander si la F1 devrait courir à Melbourne ce week-end. Kimi Raikkonen a déclaré qu’il pensait que la plupart des équipes préféreraient ne pas courir.

“Je ne sais pas si c’est la bonne chose que nous soyons ici, probablement pas, mais ce n’est pas à nous, ce n’est pas à nous de décider”, a-t-il déclaré. “Je pense que si ce n’était que la décision de toutes les équipes, nous ne serions probablement pas là.”

