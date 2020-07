Hamilton décroche une chute de grille de trois places pour l’Autriche

Red Bull a réussi à faire appel de la décision des commissaires sportifs de ne pas pénaliser Lewis Hamilton pour ne pas avoir ralenti pour un drapeau jaune agité lors des qualifications samedi, le Britannique bénéficiant d’une pénalité de trois places sur la grille.

Le sextuple champion du monde, qui s’est qualifié 0,012 seconde derrière le Finlandais en deuxième position, a été autorisé à l’origine à garder son temps au tour après que les commissaires sportifs aient conclu qu ‘«il y a eu des drapeaux jaunes et des panneaux verts en même temps

et donc des signaux contradictoires ont été montrés au conducteur ».

Cependant un appel de leurs rivaux de championnat, les commissaires sportifs ont annoncé un revirement de leur décision.

«Suite à une requête en révision de la décision 33 prise après les qualifications, les commissaires sportifs ont reconnu que les images embarquées de la voiture 44 représentaient un nouvel élément important qui n’avait pas été à la disposition des commissaires lors de l’audience de samedi et ont donc examiné le dossier.

«Les commissaires ont entendu le conducteur de la voiture 44 (Lewis Hamilton) et le représentant de l’équipe et ont examiné les nouvelles preuves vidéo et les preuves de télémétrie.

«La nouvelle séquence vidéo montre clairement qu’un panneau lumineux jaune clignotait sur le côté gauche de la piste au tour 5. Un panneau lumineux vert clignotait à la fin du secteur de rassemblement 9. Compte tenu de ces faits, les commissaires sportifs déterminent cette décision. 33 sera annulé et la sanction susmentionnée sera imposée. »

En conséquence, Hamilton partira cinquième, avec les pilotes Red Bull Max Verstappen et Alexander Albon prêts à passer respectivement aux deuxième et quatrième places.