Hamilton: Des enfants et des personnes souffrent à cause d’hommes égoïstes

Lewis Hamilton a une fois de plus utilisé sa présence sur les réseaux sociaux pour défendre la paix et le bien-être mondiaux – aujourd’hui, le champion en titre de Formule 1 a utilisé sa plateforme Instagram pour appeler à la fin des conflits au Moyen-Orient, principalement en Syrie.

Sur son histoire Instagram, Hamilton a écrit:

«Chaque jour, je me réveille et vois les nouvelles sur la Syrie. Cela dure depuis près de 9 ans, pourquoi le monde est-il resté et les a-t-il laissé [the Syrian people] souffrir. Ces pauvres enfants et ces gens qui souffrent chaque jour à cause d’hommes égoïstes, des pays qui ne font rien pour les aider. C’est tellement triste. Prier pour les gens là-bas »

Cette effusion survient à la suite de nouvelles de frappes aériennes israéliennes sur des sites djihadistes à Gaza et en Syrie, qui auraient tué six personnes.

Comme l’a reconnu Hamilton, le conflit syrien bouillonne depuis mars 2011 à la suite d’une guerre civile multiforme au cours de laquelle des forces nationales et étrangères combattent le gouvernement syrien.

Les chiffres exacts des personnes tuées sont inconnus mais estimés entre 380 000 et 585 000. Ce qui a commencé comme une manifestation pacifique contre les méthodes du gouvernement a entraîné le déplacement d’environ 12 millions de Syriens de leurs foyers dans cette crise de réfugiés.

Les affirmations de Hamilton selon lesquelles «aucun pays ne fait quoi que ce soit pour aider» pourraient être interprétées comme trompeuses étant donné que 6,7 millions de personnes ont trouvé refuge dans les États voisins – 83% d’entre eux ont fui pour trouver un sanctuaire dans les pays frontaliers de la Syrie.

L’ONU a précédemment déclaré que les combattants de tous les côtés du conflit causaient de graves violations des droits de l’homme, y compris des massacres qui seraient à l’origine de la crise actuelle des réfugiés. Malgré les pourparlers de paix de Genève dirigés par les Nations Unies en 2017, le conflit se prépare encore à ce jour et ne montre aucun signe de relâchement.

C’est cette question des droits de l’homme que Hamilton met en avant auprès de ses 14 millions de followers sur Instagram. Le sextuple champion du monde de F1 a déjà utilisé sa position d’influence pour montrer son soutien à l’activisme concernant les problèmes tels que le réchauffement climatique, la cruauté envers les animaux et les avantages du véganisme.

