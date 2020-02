Hamilton: Déterminer quel est le prochain plan de cinq à dix ans

Lewis Hamilton affirme que les petits détails et la vue d’ensemble de ce qu’il fait après la Formule 1 seront la clé de son prochain contrat.

Le contrat de six fois champion du monde de F1 avec Mercedes s’achèvera fin 2020, et le joueur de 35 ans semble prêt à conclure un nouveau méga-contrat malgré les spéculations persistantes qu’il pourrait passer à Ferrari.

S’adressant aux journalistes jeudi, le Britannique n’a pas jugé nécessaire de se dépêcher alors qu’il se prépare pour sa 14e année dans le sport: «Je pense que nos objectifs sont alignés. Donc dans les prochains mois, je suis sûr que je vais m’asseoir. “

Hamilton est chez Mercedes depuis 2013 et a conduit des voitures propulsées par Mercedes tout au long de sa carrière en F1, et il jouit d’une liberté considérable pour être lui-même et poursuivre ses intérêts variés.

Il a dit que ce sont les petits détails qui importaient vraiment – être autorisé à s’habiller comme il le souhaitait ou à s’exprimer sur des sujets qui le passionnaient, et cela l’avait aidé à être plus engagé et à devenir un meilleur conducteur.

Ils l’ont également aidé à tracer son avenir à plus long terme: «En approfondissant les détails, vous essayez de comprendre quel est le prochain plan de cinq à dix ans.

“Comment les décisions que je prends maintenant ont-elles un impact sur l’avenir, et cela me permet-il de mettre certaines choses en place pour que lorsque je m’arrête et que je raccroche mon casque, je puisse continuer sur d’autres choses?

“Ce sera vraiment dans les petits caractères de ce dont nous parlons, mais c’est celui dont nous parlerons le plus souvent”, a-t-il ajouté.

Hamilton mène ses propres négociations contractuelles avec le directeur de l’équipe, Toto Wolff, et il a rappelé comment ses dernières négociations avaient eu lieu à la maison sur le confort de son canapé.

«Il essaie de demander quelque chose et je le combat. C’est un va-et-vient. Je pense que c’était comme huit ou 10 heures la dernière fois que nous nous sommes assis, et nous nous en sommes bien sortis. Ensuite, cela revient au genre de mauvais flics, qui sont les avocats », a-t-il expliqué.

Hamilton est le deuxième plus vieux pilote sur la grille de départ de la F1 avec Max Verstappen de Red Bull et Charles Leclerc de Ferrari, susceptibles d’être deux de ses principaux concurrents cette année, toujours à seulement 22.

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a déclaré que l’équipe était claire sur ce qu’elle voulait.

“Il est raisonnablement important, je dirais”, a-t-il déclaré avec un euphémisme évident. «Il a obtenu quelques-uns de nos points au fil des ans, alors nous aimerions qu’il reste. Je suis sûr que si nous continuons à fabriquer des voitures rapides, il voudra (rester). “

