Hamilton dit qu’il n’a aucun symptôme de Coronavirus mais n’a pas été testé · .

Lewis Hamilton dit qu’il n’a aucun symptôme du Coronavirus malgré le contact avec deux célébrités qui ont par la suite été testées positives pour le virus.

L’état de six fois champion du monde a fait l’objet de nombreuses spéculations après que deux personnes qu’il a rencontrées à Londres il y a deux semaines aient révélé qu’elles avaient été testées positives pour le virus. Il a rencontré Sophie Trudeau, épouse du premier ministre canadien Justin Trudeau, et l’acteur Idris Elba le 4 mars. Trudeau a révélé son test positif le 12, suivi quatre jours plus tard par Elba.

Dans un communiqué publié samedi, Hamilton a déclaré qu’il ne présentait actuellement aucun symptôme du virus mais qu’il n’avait pas été testé pour le détecter.

“Il y a eu quelques spéculations sur ma santé, après que j’ai assisté à un événement où deux personnes ont ensuite été testées positives pour le coronavirus”, a écrit Hamilton.

«Je voulais vous faire savoir que je vais bien, que je me sens en bonne santé et que je m’entraîne deux fois par jour. Je n’ai aucun symptôme et cela fait maintenant 17 jours que j’ai vu Sophie et Idris. J’ai été en contact avec Idris et heureux d’entendre qu’il va bien. »

Hamilton a déclaré qu’il n’avait pas été testé pour le virus en raison de la forte demande sur la disponibilité des kits de test:

«J’ai parlé à mon médecin et vérifié si j’avais besoin de passer un test, mais la vérité est qu’il y a un nombre limité de tests disponibles et il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, surtout quand je ne montrais aucun symptômes du tout.

«Donc, ce que j’ai fait, c’est de me garder isolé la semaine dernière, en fait depuis que l’entraînement a été annulé vendredi dernier et a gardé mes distances avec les gens.

«La chose la plus importante que tout le monde puisse faire est de rester positif, de vous distancer socialement du mieux que vous le pouvez, de vous isoler si vous en avez besoin et de vous laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes. Merci pour tous les messages. Je vous envoie de la positivité et de l’amour de loin. Gardez en sécurité. “

Hamilton est entré en contact avec Elba et Trudeau lors de l’événement caritatif WE UK Day à Londres. WE est un organisme de bienfaisance international qui s’associe à des communautés pauvres du monde entier pour aider à tout, de l’eau propre au développement des écoles.

L’organisation organise plusieurs «WE Days» dans le monde entier pour stimuler leurs efforts de collecte de fonds. Des événements similaires à celui auquel Hamilton a assisté, qui devaient avoir lieu dans trois villes des États-Unis, ont depuis été annulés.

Cet article sera mis à jour.

Reportage supplémentaire par Josh Holland.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: