Hamilton et Alonso sont les meilleurs pilotes de F1 de tous les temps »· .

L’appariement des pilotes McLaren 2007 de Lewis Hamilton et Fernando Alonso était le meilleur que le sport ait jamais vu, a déclaré l’ancien pilote Pedro de la Rosa.

Hamilton et Alonso n’ont duré qu’une seule saison en tant que coéquipiers en 2007, avant qu’Alonso n’interrompe son contrat et ne parte à la suite d’une altercation acrimonieuse avec la direction de McLaren dans l’affaire «Spygate».

«J’ai été surpris de voir comment tout cela a explosé, malheureusement», a déclaré de la Rosa, le pilote d’essai de l’équipe à l’époque, «car si nous regardons en arrière, cet appariement de pilotes est probablement le plus fort qui ait jamais existé. Déjà.”

La paire a remporté quatre courses chacune en tant que coéquipiers et a terminé la saison à égalité avec 109 points – Hamilton devant au compte à rebours de la deuxième place. Mais Kimi Raikkonen les a devancés d’un titre et McLaren a été disqualifié du championnat des constructeurs dans le cadre de leur punition Spygate.

Néanmoins, De la Rosa, qui a pu observer Alonso et Hamilton de près en 2007, pense que le duo devrait être considéré comme le meilleur pilote de McLaren en 1988-89, associant Ayrton Senna et Alain Prost comme le meilleur que le sport ait jamais vu.

«Je pense toujours que les nouvelles générations sont plus fortes», a déclaré de la Rosa. “Donc ce n’est rien contre Senna, Prost, ils sont ce sont mes héros, pour toujours des héros.

De la Rosa a travaillé aux côtés d’Alonso et de Hamilton en 2007 «Mais en fait, je pense que ce niveau de Fernando, Lewis était incroyable. Je veux dire, je me souviens avoir regardé leurs données et pensé “ces gars-là sont d’une planète différente”.

«Je ne m’attendais pas à ce que leur relation explose. C’était dommage parce que ces deux gars auraient apporté autant de championnats à McLaren. »

Malgré la fracture en développement entre Alonso et l’équipe, De la Rosa a déclaré que la relation entre lui et Hamilton restait respectueuse.

“Ils se respectaient toujours massivement sur la piste parce qu’ils savaient à quel point l’autre était bon”, a-t-il déclaré. «Bien qu’ils n’aient jamais dit publiquement, ils avaient beaucoup de respect l’un pour l’autre.

«Il n’y avait rien de mal à faire entre eux. Ce fut toujours un combat acharné, mais juste. Il n’y avait rien, pas de poussée ou simplement de casser l’aile avant, rien. Il n’y avait que deux gladiateurs qui se battaient courageusement sur la piste de course. Je n’ai donc aucun mauvais souvenir à ce sujet. »

