Hamilton: J’ai grandi dans un sport qui a donné un sens à ma vie

Pour la première fois en 20 ans d’histoire des prestigieux Laureus World Sports Awards, le Laureus Sportsman of the Year Award a été décerné à deux grands sportifs – le pilote Lewis-Hamilton de Mercedes-AMG Petronas F1 Lewis Hamilton et le footballeur Lionel Messi.

Les deux athlètes ont reçu le même nombre de votes du jury et ont donc tous deux reçu le prestigieux trophée.

Le prix a été décerné pour leurs réalisations en 2019, une année au cours de laquelle Lewis a remporté son sixième Championnat du monde de pilotes de Formule 1 et Lionel a été élu Meilleur joueur masculin de la FIFA. Les deux athlètes ont également joué un rôle important dans le succès de leurs équipes respectives, la Mercedes-AMG Petronas F1 Team remportant son sixième Championnat du monde des constructeurs consécutifs en 2019 et le FC Barcelone remportant le titre de ligue espagnole et se qualifiant pour la demi-finale. finales de la Ligue des Champions.

Lewis et Lionel ont été nominés aux côtés du coureur Eliud Kipchoge, le premier athlète à avoir terminé un marathon en moins de deux heures, du champion de Moto GP Marc Marquez, du golfeur Tiger Woods, qui a remporté son 82e PGA Tour l’année dernière, et du tennis Rafael Nadal , qui a remporté son 19e Grand Chelem en 2019.

“Wow, c’est un tel honneur incroyable”, a déclaré Lewis lors de la réception du prix. «J’ai grandi dans un sport qui a vraiment donné un sens à ma vie et je suis très reconnaissant de ce qu’il m’a apporté. Mais j’ai aussi grandi dans un sport qui a très peu ou pas de diversité. C’est un problème auquel nous sommes constamment confrontés, et je pense qu’il est de notre responsabilité d’utiliser notre plate-forme pour cela, de continuer à faire pression pour l’égalité des sexes, pour l’inclusivité et de nous assurer que nous nous engageons et essayons de représenter où le monde est aujourd’hui .

«Je veux dire un grand, grand merci à Mercedes-Benz qui a toujours été un grand partisan. Ils m’ont signé quand j’avais 13 ans et je leur suis tellement reconnaissant d’avoir donné à un jeune de 13 ans la possibilité de vivre son rêve. Je tiens également à remercier Laureus pour tout le travail incroyable qu’ils accomplissent dans le monde, pour avoir changé la vie des gens et pour donner de l’espoir aux gens – veuillez continuer à le faire. Merci beaucoup!”

Le champion du monde a pris le temps de poser avec les autres champions du monde de l’équipe sud-africaine de Ruugby qui a remporté le prix de l’équipe de l’année.

Le Mercedes-AMG Petronas F1 Team était l’une des six équipes nominées pour le prix de l’équipe mondiale de l’année. C’était la sixième nomination pour l’équipe d’usine Mercedes; en 2018, l’équipe a remporté le prix.

La Mercedes-AMG Petronas F1 Team a été nominée aux côtés de cinq équipes légendaires – Liverpool FC, Toronto Raptors, l’équipe américaine de football féminin, l’équipe espagnole de basket-ball masculin et l’équipe sud-africaine de rugby à XV qui a remporté la distinction.

