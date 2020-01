Hamilton: Je dois payer Kimi pour rester en F1, donc je ne suis pas le plus âgé :-)

Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1, se dit “plus en forme que jamais” alors qu’il vise un septième championnat du monde, un record, en 2020.

Il y a quelques jours sur Instagram, le pilote Mercedes de 35 ans a prévenu qu’il sera «une machine cette année, à un autre niveau que jamais».

Mais il dit maintenant à GQ Hype qu’il espère qu’il ne restera que le deuxième plus vieux pilote de F1 pendant un certain temps à venir et a plaisanté: «Je dois commencer à payer Kimi pour rester, donc je ne suis pas le plus âgé. Heureusement, je pense qu’il va continuer.

“Je ne me sens pas du tout vieux. Je me sens toujours aussi jeune. Je me sens en forme, plus en forme que jamais. Tout fonctionne mieux maintenant, avec l’expérience que j’ai », a ajouté Hamilton.

“Je ne pense même pas qu’il soit plus difficile de rester en forme physiquement, même si je suis sûr que cela va inévitablement se dissiper à un moment donné.”

Hamilton avait été lié à un déménagement potentiel pour Ferrari en 2021, mais les derniers rapports suggèrent qu’il prolongera plutôt avec Mercedes jusqu’en 2022.

“J’aime ce que je fais”, a-t-il insisté. “Vous êtes constamment mis au défi. J’avais gagné le championnat et j’étais déjà en contact avec Bono pour prendre des notes sur des choses que nous pourrions améliorer. “

Hamilton a déclaré que tout n’était pas «parfait» chez Mercedes l’année dernière, mais il semble motivé pour les perfectionner en 2020.

“Cela a été relativement constant en 2019, mais il y a eu des hauts et des bas”, a-t-il déclaré. «Nous voulons toujours pouvoir tirer le meilleur parti des qualifications, en particulier, comprendre un peu mieux les pneus, extraire davantage de la technologie.

«Et tous ces jeunes enfants arrivent et deviennent de plus en plus féroces. Vous devez donc travailler deux fois plus dur », a ajouté le champion du monde de F1 avant une campagne qui pourrait le voir égaler et même usurper les records de la légende de la F1 Michael Schumacher.

.