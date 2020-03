Hamilton: Je prévois d’être ici encore un peu

Bien que synonyme de victoire en Formule 1, Mercedes a des préoccupations plus larges que les chances de Lewis Hamilton d’atteindre et de battre des records, dont l’avenir de la planète.

Hamilton et son équipe Mercedes ont pris des mesures pour réduire leur impact sur l’environnement, le pilote superstar, qui suit un régime végétalien, a vendu son jet privé et certaines de ses voitures de luxe l’année dernière.

Mercedes a suivi en annonçant récemment son intention d’avoir une empreinte carbone nette nulle d’ici la fin de la saison, qui débutera dimanche lors du Grand Prix d’Australie à Melbourne.

“Nous voulons être à l’avant-garde de ce changement”, a déclaré le chef de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ce qui mettrait une décennie d’avance sur l’engagement de la F1 à devenir neutre en carbone d’ici 2030.

Mercedes s’est également engagée à ce que ses deux bases britanniques, à Brixworth et à Brackley, utilisent des énergies renouvelables. L’objectif est de réduire de moitié leurs émissions de CO2 de 20 000 d’ici 2022.

L’équipe prendra des mesures plus modestes, comme se débarrasser du plastique à usage unique de leur camping-car situé dans le paddock de F1. Mercedes a déclaré qu’elle compenserait les émissions de CO2 inévitables “grâce à une compensation carbone standard”,

Le summum du sport a été critiqué pour ses coûts énergétiques massifs utilisés dans la construction de voitures, les courses et le déplacement d’équipes vers de multiples événements à travers le monde.

“Nous voulons que nos plates-formes de sport automobile soient une étude de cas pour la mise en œuvre rapide et ouverte d’esprit d’innovations pour un avenir plus durable”, a révélé Wolff. «Cela va de la technologie électrique hybride et à batterie de nos voitures de course à nos pratiques commerciales quotidiennes sur le circuit et dans nos installations de production.»

Hamilton a échangé certaines de ses voitures de luxe contre des hybrides et des véhicules électriques dans le cadre de son changement de style de vie: «La durabilité est très importante pour moi. J’ai également placé la durabilité au cœur d’autres projets dans lesquels je suis impliqué. “

Pourtant, deux des sponsors de Mercedes sont les géants de l’énergie Petronas et Ineos, l’ancien, la société pétrolière malaisienne, a son nom éclaboussé sur le côté des voitures Silver Arrow de Mercedes et des combinaisons de conduite de ses pilotes.

Ineos, qui a récemment signé un accord pluriannuel, est une entreprise chimique britannique impliquée dans l’extraction de gaz de schiste. Mercedes n’a pas indiqué publiquement s’il reverrait ses accords de parrainage avec l’un ou l’autre.

Avec les règles de cette saison de F1 à peine modifiées au cours de l’hiver, Mercedes est la favorite pour décrocher un septième titre record de pilotes et constructeurs consécutifs.

Mercedes a encore devancé la concurrence pendant la pré-saison en dévoilant un nouveau système de direction activé par les pilotes poussant et tirant sur la colonne de direction, bien qu’il soit interdit lors de la mise en place d’un ensemble de nouvelles règles F1 en 2021.

“C’est super de voir [engineers] ne pas faire les mêmes choses que tout le monde et proposer des choses hors des sentiers battus », a déclaré Hamilton lors des essais de pré-saison de F1 en Espagne.

Compte tenu des atouts de Mercedes, Hamilton a l’occasion idéale d’émuler et de dépasser les records de Michael Schumacher. Cela semblait intouchable il y a quelques années lorsque Hamilton languissait derrière le pilote de Red Bull, Sebastian Vettel, 4-1 dans les titres mondiaux.

Le dernier titre des pilotes de Vettel remonte à 2013. Depuis lors, Hamilton a remporté tous les titres, sauf lorsque son coéquipier de Mercedes de l’époque, Nico Rosberg, l’a battu en 2016.

Hamilton, qui a déjà remanié le record de Schumacher pour les pole positions, peut égaler le record du grand Allemand de sept titres de F1 cette saison.

Il a besoin de huit victoires pour dépasser la marque de Schumacher de 91 et pourrait bien le faire cette saison, étant donné qu’il a remporté 11 courses au cours de chacune des deux dernières saisons.

S’il ressent la pression, Hamilton ne le montre pas beaucoup.

“Je dis toujours que les chiffres ne sont pas une chose énorme pour moi”, a déclaré le pilote britannique de 35 ans. “Mais je prévois d’être ici un peu plus longtemps alors j’espère que j’y arriverai.”

