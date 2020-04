Hamilton: je suis avec mon équipe de rêve

Lewis Hamilton, de Mercedes, a riposté en spéculant sur son désir de déménager chez Ferrari, en maintenant les Silver Arrows comme son «équipe de rêve».

Pourtant, pour signer un contrat avec Mercedes au-delà de la saison 2020, Hamilton a été lié à la Scuderia après sa rencontre avec le PDG de Ferrari, John Elkann, l’année dernière.

Cependant, en réponse à un article du Sun qui impliquait que l’extension imminente de Sebastian Vettel avait bouleversé ses rêves, le sextuple champion du monde a insisté sur le fait qu’il était heureux où il était.

«Tout d’abord, il n’y a pas de rêve de se précipiter vers une autre équipe. Je suis avec mon équipe de rêve », a-t-il déclaré dans un post sur Instagram.

“Deuxièmement, il n’y a rien sur mon chemin car je n’essaye pas de bouger. Je suis avec les gens qui se sont souciés du jour 1. Nous sommes la meilleure équipe! @ mercedesamgf1. ”

Six fois champion en titre du constructeur, Mercedes ne doute pas que Mercedes offre à Hamilton le meilleur tir possible dans un autre championnat de pilotes. Dans le même temps, Ola Källenius, le nouveau président de Mercedes-parent Daimler a fait savoir qu’il souhaitait réduire les coûts, tandis que Hamilton chercherait une augmentation de 20 millions de livres sterling sur son contrat actuel de 40 millions de livres sterling par an.

