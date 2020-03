Hamilton: Je suis vraiment très surpris que nous soyons là…

Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1, a remis en question l’opportunité d’organiser le Grand Prix d’ouverture de la saison tandis que d’autres sports annulent des épreuves en raison de la propagation du coronavirus.

«Je suis vraiment très surpris que nous soyons ici… c’est choquant que nous soyons tous assis dans cette pièce. Tant de fans sont déjà là aujourd’hui », a déclaré Hamilton lors de la première conférence de presse officielle des pilotes avant la course de dimanche.

Certains pays fermaient leurs frontières et imposaient des interdictions de voyage strictes, a ajouté Hamilton, “mais la F1 continue de se poursuivre”.

Plus de 300 000 fans assistent régulièrement au circuit d’Albert Park au cours des quatre premiers jours de la saison. Cette année ne devrait pas être différente, malgré le fait que certaines écoles et universités dans certaines parties du pays ont été fermées après que des cas de coronavirus ont été identifiés et un certain nombre de rassemblements publics à grande échelle ont été supprimés.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que les organisateurs persistaient dans la course, Hamilton a répondu que «l’argent est roi».

Les membres d’au moins deux équipes F1 ont été placés en isolement volontaire depuis leur arrivée en Australie cette semaine après avoir montré des symptômes de coronavirus, mais aucun n’a encore été confirmé comme cas.

Un point clé de préoccupation pour les organisateurs a été la présence de l’équipe italienne Ferrari et de l’équipe AlphaTauri nouvellement renommée, anciennement Toro Rosso, ainsi que du fournisseur de pneus Pirelli.

Les membres des trois organisations ont vu leur température prise à leur arrivée à Melbourne et les responsables de la F1 ont déclaré qu’une course aux points de championnat ne se ferait pas sans eux.

L’Italie est bloquée alors que le pays tente de limiter la propagation du virus, le Premier ministre australien Scott Morrison annonçant mercredi des restrictions de voyage qui les auraient empêchés de participer au Grand Prix d’Australie.

“J’ai entendu dire que les résultats ne reviendraient pas avant cinq jours, comme par hasard”, a déclaré Hamilton. «Je n’ai pas l’impression de devoir fuir (de)…. mon avis. Mais le fait est que nous sommes ici. J’exhorte tout le monde à être aussi prudent que possible. »

Le pilote britannique a dit que cela semblait étrange “de marcher et de voir tout se dérouler normalement, comme si c’était une journée normale. J’espère juste que tous les fans resteront en sécurité et j’espère vraiment que nous passerons ce week-end et que nous ne verrons aucun décès. “

Il y a eu plus de 126 300 cas et 4 600 décès depuis le début de l’épidémie de virus en Chine l’année dernière.

Le Grand Prix de F1 de Chine a déjà été reporté et le GP de Bahreïn devrait se dérouler sur un circuit sans fans. Cela a conduit à se demander si la série aurait dû retarder le début de la saison ou commencer en Europe.

La plupart des gens se rétablissent rapidement du virus après avoir éprouvé seulement des symptômes légers ou modérés, comme de la fièvre et de la toux. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes atteintes d’une maladie bénigne se rétablissent en deux semaines environ, tandis que celles atteintes d’une maladie plus grave peuvent prendre de trois à six semaines pour se rétablir.

Le champion est de retour! 😎👊 #AusGP pic.twitter.com/sdGPJojwFh

– Mercedes-AMG F1 (@ MercedesAMGF1) 12 mars 2020

Les autres événements majeurs du sport automobile affectés par la mise à jour du coronavirus sont:

Formule 1: Grand Prix de Bahreïn le 22 mars, pas de spectateurs.

Formule 1: Grand Prix de Chine à Shanghai le 19 avril reporté.

Formule E: Sanya E-Prix au Japon le 21 mars annulée.

Formule E: E-Prix de Rome le 4 avril reporté.

Formule E: E-Prix de Jakarta du 6 juin annulé.

Le Grand Prix du Qatar à Doha le 8 mars a été annulé.

Le Grand Prix de Thaïlande à Buriram le 22 mars reporté au 4 octobre.

Le Grand Prix d’Aragon en Espagne est passé du 4 octobre au 27 septembre.

Le Grand Prix des Amériques à Austin, Texas, le 5 avril, a été reporté au 15 novembre.

Le Grand Prix d’Argentine à Termas de Rio Hondo le 19 avril reporté au 22 novembre.

Le Grand Prix de Valence en Espagne le 15 novembre est passé au 29 novembre.

