Hamilton: je vais être une machine cette année

Lewis Hamilton a averti ses rivaux qu’il prévoyait d’être meilleur que jamais alors qu’il tentait de remporter un septième titre de champion du monde de Formule 1 record cette saison.

Le pilote Mercedes de 35 ans a posté une photo de lui à la maison sur Instagram, serrant un pilier en bois et souriant.

Il a écrit: «Je n’aurais jamais pu rêver de posséder une maison comme celle que je possède maintenant. Je remercie Dieu chaque jour de m’avoir donné une famille qui a travaillé si dur pour me donner la chance de faire quelque chose de moi-même.

«Et posséder une maison que j’aime tant, créer autant de merveilleux souvenirs m’apporte plus de bonheur que je n’aurais jamais cru le mériter. Je suis en paix quand je suis ici, je peux me concentrer et construire mon esprit et mon corps pour que je puisse revenir année après année.

«Je vais être une machine cette année, à un autre niveau que jamais! Répandez l’amour et la positivité partout où nous allons. »

Le Britannique a remporté 11 courses l’année dernière et a réalisé en moyenne 10 victoires par saison depuis le début de l’ère du turbo hybride V6 en 2014.

La course d’ouverture aura lieu en Australie le 15 mars et Hamilton entame la campagne avec 84 victoires en carrière, soit sept de moins que le record absolu de 91 de la légende de la F1 Michael Schumacher.

Mercedes a commencé la saison dernière en remportant les huit premières courses, mettant ainsi fin au championnat, bien avant la fin de la saison.

Schumacher détient également le record de sept titres, cinq avec Ferrari et deux avec Benetton, tandis que Hamilton a remporté cinq de ses six avec Mercedes et un avec McLaren.

Hamilton est hors contrat à la fin de la saison 2020 et a eu des discussions avec Ferrari, bien que le champion semble plus susceptible de rester avec Mercedes maintenant que l’équipe italienne s’est engagée à long terme avec le jeune monégasque Charles Leclerc.

Red Bull a également signé un accord qui signifie que Max Verstappen sera en bleu jusqu’à la fin de 2023.

Avec des règles stables et des pneus similaires à ceux de l’année dernière, les espoirs sont grands d’une bataille épique entre Hamilton au sommet de ses pouvoirs et les jeunes canons en lice pour le renverser.

