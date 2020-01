Hamilton: Kobe Bryant était l’un des plus grands athlètes

Alors que le monde absorbe le choc de perdre une véritable icône du sport, le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a rendu hommage à la grande légende du basket-ball des Los Angeles Lakers.

Bryant, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps de la NBA et un athlète de renommée mondiale, a été tué dimanche à l’âge de 41 ans dans un accident d’hélicoptère près de Los Angeles avec sa fille de 13 ans et sept à bord, ont déclaré des responsables.

Les nouvelles se sont répandues comme une traînée de poudre sur les médias sociaux avec des sportifs et des luminaires déplorant la perte du grand joueur, de sa fille et des autres à bord du vol mortel, avec des fans inondant les rues de LA partageant leur chagrin au lendemain de la tragédie.

Le conducteur de Mercedes, Hamilton, a posté sur ses réseaux sociaux: «Je viens de me réveiller avec cette nouvelle dévastatrice et je suis tellement triste d’apprendre que nous avons perdu l’un de nos grands. Kobe Bryant était l’un des plus grands athlètes et a été une telle inspiration pour tant de gens, y compris moi-même.

«Je suis profondément attristé pour sa famille et aussi pour toutes les personnes dans le monde qui l’ont admiré. Puisse lui, sa fille et les autres passagers impliqués reposer en paix. »

Hamilton, choqué par la nouvelle, a publié une photo de Bryant et de sa fille Gianna Bryant, qui sont également décédés dans l’accident.

Bryant est devenu célèbre en tant que recrue de 18 ans et a joué 20 ans pour les Lakers de Los Angeles, 18 ans comme attaquant étoile et a remporté cinq championnats de la NBA.

Sa mort a envoyé des ondes de choc à travers la National Basketball Association, qu’il a aidé à propulser sur la scène internationale, et a stupéfié les fans du monde entier.

La cause de l’accident était inconnue et une enquête de la Federal Aviation Administration et du National Transportation Safety Board pourrait prendre des mois.

Bryant était connu depuis ses jours de jeu pour voyager fréquemment en hélicoptère afin d’éviter le trafic notoire de la région de Los Angeles.

Son engin Sikorsky S-76 est tombé dans des nuages ​​bas et par temps brumeux peu avant 10 heures (1800 GMT) sur un terrain vallonné juste à l’extérieur de Calabasas, en Californie, à environ 40 miles (65 km) au nord-ouest du centre de Los Angeles, provoquant un feu de broussailles, des responsables m’a dit.

“Il n’y a pas eu de survivants”, a déclaré le shérif du comté Alex Villanueva lors d’une conférence de presse, affirmant que le manifeste du vol montrait neuf personnes à bord. Il a refusé de les identifier.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a confirmé que Bryant et sa fille Gianna faisaient partie des personnes tuées et a adressé ses condoléances à l’épouse de Bryant, Vanessa.

“Il était l’un des joueurs les plus extraordinaires de l’histoire de notre jeu, avec des réalisations légendaires”, a déclaré Silver, alors que des hommages affluaient des joueurs, des politiciens et des artistes.

Le champ d’incendie et de débris de l’accident s’est propagé sur un quart d’acre de terrain escarpé dans les contreforts couverts d’herbe des montagnes de Santa Monica, a déclaré le chef des pompiers du comté, Daryl Osby.

Outre le pilote, d’autres personnes à bord étaient un coéquipier de l’équipe de basket-ball de la fille de Bryant et un parent du coéquipier, a rapporté NBC News.

L’entraîneur de baseball d’Orange Coast College, John Altobelli, a également été l’une des victimes, a déclaré l’Orange County Register, citant l’entraîneur adjoint Ron La Ruffa.

Le temps était susceptible de figurer en bonne place dans l’enquête sur l’accident. Le brouillard dans la région était si grave que le département de police de Los Angeles avait immobilisé sa flotte d’hélicoptères dimanche matin, ont rapporté le Los Angeles Times et CNN.

La réaction à la mort de Bryant a été rapide et des moments de silence ont été observés avant certains matchs de la NBA dimanche.

À San Antonio, les Raptors de Toronto et les Spurs de San Antonio ont autorisé le chronomètre des 24 secondes à expirer sur chacune de leurs premières possessions, en hommage au numéro de maillot de Bryant, 24.

«Je suis choqué par la tragique nouvelle du décès de Kobe et Gianna. Les mots ne peuvent décrire la douleur que je ressens “, a déclaré Michael Jordan, qui a remporté six championnats NBA avec les Chicago Bulls.

“Kobe était un père extraordinaire qui aimait profondément sa famille – et était très fier de l’amour de sa fille pour le basket-ball.”

Des fans stupéfaits se sont rassemblés près de l’arène des Lakers, le Staples Center au centre-ville de Los Angeles, entourant une couronne avec le message: «Kobe, nous t’aimons RIP.

Certains dans la foule ont tamponné des larmes tandis que d’autres déposaient des fleurs et des baskets de basket-ball sur la couronne. Les fans portaient ses maillots n ° 24 et n ° 8, brisant l’ambiance sombre avec des chants occasionnels de “Kobe, Kobe”.

Quelques heures plus tard, à l’intérieur de l’arène, des musiciens et des interprètes ont rendu hommage à Bryant depuis la scène des Grammy Awards.

Faisant partie d’une poignée d’athlètes de renommée internationale connus simplement par leur prénom, Bryant était un fervent partisan du football et du basket-ball féminin.

Il parlait espagnol et italien, après avoir passé une partie de sa jeunesse en Italie, où son père, l’ancien joueur de la NBA Joe “Jellybean” Bryant, a joué plusieurs saisons professionnellement.

Il a également remporté un Oscar en 2018 en tant que scénariste-producteur du meilleur court métrage d’animation de cette année, “Dear Basketball”, que Bryant a également raconté, et il s’est parfois mêlé à des stars du show-business à Los Angeles.

«La plupart des gens se souviendront de Kobe comme du magnifique athlète qui a inspiré toute une génération de basketteurs. Mais je me souviendrai toujours de lui comme d’un homme qui était bien plus qu’un athlète », a déclaré sur Twitter Kareem Abdul-Jabbar, le leader des scores de la NBA et ancien Laker.

Bryant a été accusé d’agression sexuelle en 2003 par une femme qui travaillait dans un hôtel du Colorado, ternissant sa réputation et déclenchant une tempête médiatique sur l’affaire. Bryant a nié les accusations et les accusations ont finalement été rejetées après que son accusateur a refusé de témoigner.

Bryant et sa femme ont demandé le divorce en 2011 après 10 ans de mariage, mais le couple a déclaré en 2013 qu’ils s’étaient réconciliés.

Outre Gianna, ils ont eu trois autres filles: Natalia, Bianca et Capri, née en juin 2019.

Bryant, qui a disputé ses 20 saisons de la NBA avec les Lakers, a également remporté deux médailles d’or olympiques en tant que membre de l’équipe américaine de basket-ball masculin en 2008 et 2012.

Surnommé «The Black Mamba», il est devenu éligible au Temple de la renommée cette année et sera certainement sélectionné lorsque la classe 2020 sera consacrée.

Bryant a démontré dès son plus jeune âge qu’il dépasserait les réalisations de son père, qui a joué huit saisons en NBA.

Le natif de Philadelphie est allé directement du lycée à la NBA, sautant les rangs des collèges. Comme il n’avait que 17 ans à l’époque, ses parents devaient cosigner son premier contrat avec les Lakers. Il a joué son premier match avec l’équipe peu après avoir eu 18 ans en 1996.

Il était le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la ligue avec 33 643 points, jusqu’à ce que LeBron James le dépasse samedi.

Dans son dernier tweet, Bryant a salué la réussite de James, écrivant: «Continuer à faire avancer le jeu @KingJames. Je respecte beaucoup mon frère. »(Rapport supplémentaire GP247)

