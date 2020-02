Hamilton: La fiabilité des moteurs est une préoccupation

Lewis Hamilton a admis que la fiabilité de sa Mercedes W11 n’est toujours pas là où il le souhaite après les tests, mais s’attend à de nouvelles améliorations dans les deux semaines avant le début de la saison de Formule 1 2020.

Ayant subi un problème de pression d’huile qui a réduit sa course à seulement 14 tours d’essais jeudi, le sextuple champion du monde a reconnu que l’unité motrice de Mercedes avait besoin de travail avant le début du Grand Prix d’Australie le 13 mars.

«Est-ce une préoccupation? C’est sûr », a déclaré Hamilton sur Formula1.com. “Normalement, dans les tests de pré-saison, nous avons beaucoup plus confiance en [our] fiabilité, donc ce n’était pas parfait pour nous. Nous sommes déjà sur notre troisième moteur, donc ce n’est certainement pas un scénario facile ou détendu pour nous. Mais je suis convaincu que l’usine Mercedes analysera et fera de son mieux au cours des deux prochaines semaines pour s’assurer que nous repartirons du bon pied.

«Ce fut un hiver difficile [for Mercedes High Performance Powertrains] l’année dernière et je pense que l’hiver a été difficile cette année », a ajouté Hamilton. «Le moteur est en fait très bon, et une amélioration par rapport à l’année dernière. Ce n’est tout simplement pas exactement où nous voulons que ce soit en termes de fiabilité. Mais je suis sûr qu’ils sont de retour à l’usine, ils travaillent maintenant aussi dur qu’ils le peuvent pour corriger ces problèmes. »

Du côté positif, l’équipe a réussi à rebondir de son niveau inférieur jeudi avec 167 tours vendredi, mais comme Hamilton, le directeur technique de Mercedes James Allison admet qu’il y a lieu de s’inquiéter.

“Il n’est pas nécessaire d’être Hercule Poirot pour savoir que nous nous sommes arrêtés une ou deux fois, et c’est clairement un souci”, a-t-il déclaré à Tech Talk sur F1 TV. «Nous sommes assez proches de Melbourne, et c’est quelque chose que nous devons définitivement ramasser et corriger.

«Nous avons la chance de ne pas avoir à mener une guerre sur plusieurs fronts simultanément. La grande majorité des choses sont solides et très robustes. Nous avons juste quelques domaines que nous devons corriger. Les choses qui ont mal tourné sont largement comprises, et je suis sûr que nous déplacerons les montagnes nécessaires pour que cela arrive à temps pour Melbourne. “

Malgré leurs aveux, Mercedes se rend à Melbourne en tant que favoris pour remporter le championnat des constructeurs 2020. À l’ère du V6 Hybrid-Turbo, aucune équipe n’a même touché à leur succès, avec six titres mondiaux au trot.

