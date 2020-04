Hamilton: les courses me manquent tous les jours

Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1, a déclaré qu’il ratait la compétition tous les jours et que le manque de courses cette année en raison de la pandémie de COVID-19 avait laissé un «grand vide» dans sa vie.

Le Grand Prix de France au Castellet en juin a été annulé lundi, devenant ainsi la 10e course à être affectée par l’épidémie dans ce qui devait être une saison record en 22 manches.

La F1 espère commencer sa saison retardée en Autriche en juillet sans spectateurs avant de se terminer à Abu Dhabi en décembre après des courses en Asie et en Amérique.

«Les courses me manquent tous les jours. C’est la première fois depuis que j’ai huit ans que je n’ai pas commencé de saison. Lorsque vous vivez et respirez quelque chose que vous aimez, il y a définitivement un grand vide », a déclaré le conducteur de Mercedes sur les réseaux sociaux.

Le Britannique de 35 ans, qui a adopté un mode de vie végétalien et parle ouvertement des problèmes environnementaux, a déclaré qu’il y avait des points positifs à tirer de la crise alors que les gens réfléchissaient sur leur vie, leurs décisions, leurs objectifs et leur carrière.

“Aujourd’hui, nous voyons un ciel plus clair partout dans le monde, moins d’animaux sont abattus pour notre plaisir simplement parce que nos demandes sont beaucoup plus faibles et tout le monde y reste”, a-t-il ajouté.

“Ne revenons pas de la même manière que nous avons traversé cette période difficile, sortons-en avec une meilleure connaissance de notre monde, en changeant nos choix et nos habitudes personnelles.”

“Sortons de cela en tant que nouveau nous … plus en forme, en meilleure santé et plus concentré mais surtout, plus gentil, plus généreux et aimable et soucieux de notre monde et de ses habitants.”

Les cas confirmés dans le monde des infections à coronavirus ont dépassé plus de 3 millions lundi et plus de 205 000 personnes sont décédées.

.