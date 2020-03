Hamilton: Les gens qui sortent sont totalement irresponsables et égoïstes

Lewis Hamilton a utilisé les médias sociaux pour critiquer ceux qui ne prennent pas COVID-19 plus au sérieux, suggérant qu’ils ne devraient pas tenir leur santé pour acquise.

Le six fois champion du monde de Formule 1, qui n’est pas étranger à la proclamation occasionnelle, a rejoint le chœur de personnes critiquant les autres pour se rassembler dans une foule nombreuse au cours du week-end, malgré les avertissements des experts de la santé.

«Je suis tellement triste d’entendre parler du nombre de morts dans le monde. Je sais que la plupart d’entre nous sont limités en sachant pourquoi et comment cela s’est produit », a-t-il commencé dans une histoire Instagram.

«Il n’y a rien que nous puissions faire à ce sujet, sauf pour essayer de nous isoler, nous empêcher de l’attraper et de le diffuser.

«Il y a des gens qui vont encore dans des clubs, des bars et de grands rassemblements que je trouve personnellement totalement irresponsables et égoïstes.»

Alors que le nombre de morts de COVID-19 continue d’augmenter, les experts ont conseillé aux particuliers d’éviter les grands rassemblements afin de freiner la propagation du virus, bien que ce message n’ait pas été entendu dans certaines images récemment diffusées sur les réseaux sociaux.

Hamilton a ensuite applaudi ceux qui fournissent des services essentiels, tout en offrant quelques conseils sur le bien-être personnel.

«Je prie pour la sécurité de ma famille chaque jour, mais je prie aussi pour vous là-bas.

«Je prie pour ceux qui travaillent dans les magasins locaux, les livreurs, les médecins et les infirmières qui mettent leur propre santé en danger pour aider les autres et faire fonctionner le pays. Ce sont les héros. Veuillez rester des gens en sécurité.

«Si vous le pouvez, essayez de prendre ce temps pour évaluer votre vie et votre situation et comment vous pourriez vouloir changer les choses pour mieux aller de l’avant.

«J’espère que grâce à cela, les gens réaliseront encore plus à quel point la santé est inestimable, comment vous vous traitez et ce que vous mettez dans votre corps est si important et aussi l’hygiène.

«Nous tenons cette vie pour acquise. J’espère que nous n’allons pas de l’avant. “

