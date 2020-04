Hamilton: L’idée de devenir pilote de Formule 1 était une folie

Lewis Hamilton, sextuple champion du monde, a admis qu’il ne croyait pas toujours qu’il pourrait se rendre en Formule 1 étant jeune, mais le soutien de son père lui a permis de faire de son rêve une réalité.

Après avoir commencé son voyage vers le sommet du monde de la F1 depuis une maison de la classe ouvrière de Stevenage, Hamilton a reconnu qu’il y avait des moments où il ne voyait pas tout à fait la lumière au bout du tunnel.

“Quand j’étais petit, l’idée de devenir pilote de Formule 1 était une folie”, a-t-il déclaré au magazine italien Style. «J’ai eu beaucoup de chance parce que mon père m’a poussé à ne pas abandonner.»

«Je n’ai jamais eu un état d’esprit de renoncement et c’est en partie la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui. Mais il y a eu de nombreux moments difficiles. Je me souviens être rentré de l’école, super excité de faire du karting, et mon père avait dû me dire que nous n’avions pas assez d’argent pour y aller cette semaine. Les autres enfants sur la piste n’avaient pas ces soucis. “

Occupant souvent deux ou trois emplois à la fois pour soutenir la carrière de course de Hamilton, le père Anthony a fait en sorte que son fils puisse concourir même sans le soutien financier de bon nombre de ses rivaux. Ce faisant, il a inculqué à l’homme de 35 ans un simple mantra qu’il souhaite transmettre au prochain Lewis Hamilton.

“Vous devez toujours poursuivre vos rêves: même s’ils semblent impossibles.”

Dans le même temps, Hamilton maintient qu’il a évolué au fil des ans, tempérant une partie de l’agression brute que certains peuvent affecter les jeunes conducteurs sur la grille.

«Je pense que parfois les gens confondent l’agression et la passion. Pour réussir dans ce sport, il faut être passionné de course et avoir la [right] mentalité qui vous pousse à gagner.

«J’ai toujours été un coureur passionné, affamé et déterminé. Cela ne changera jamais. Mais ce serait fou de dire que je n’ai rien appris en cours de route. »

«Quand j’étais plus jeune, il était plus difficile pour moi de faire face à des revers, je prenais les choses personnellement et j’avais tendance à me battre à ce sujet. Maintenant, je sais que chaque défaite n’est qu’une nouvelle chance de s’améliorer », a-t-il déclaré.

«La jeune génération voudra toujours défier les conducteurs plus âgés et laisser sa marque, mais aller plus vite que ceux qui ont plus d’expérience n’est jamais facile.»

