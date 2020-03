Hamilton: “Nous devons être réalistes. Nous devons mettre la santé et la sécurité au premier plan”

Le pilote britannique Lewis Hamilton a regretté l’annulation du Grand Prix d’Australie. Cependant, il a convenu avec les organisateurs, la FIA et la F1 de la décision prise.

C’est ainsi que l’hexacampeón de Formule 1 dans les réseaux sociaux a exprimé sa position:

“Malheureusement, c’est la bonne décision. Personne ne voudrait cela, nous voulons tous monter dans nos voitures et concourir, mais nous devons être réalistes et nous devons mettre la santé et la sécurité au premier plan. La réalité est que c’est vraiment grave, avec des gens qui meurent tous les jours. De nos jours, de nombreuses personnes sont malades et même si elles ne le sont pas, de nombreuses personnes sont affectées financièrement et émotionnellement.

Personne ne connaît vraiment la portée de ce à quoi nous avons affaire, mais nous devons tous prendre des précautions pour assurer la sécurité de la plupart des gens. Je sais que c’est décevant, car le sport nous rassemble quand les temps sont durs, mais c’est la bonne chose à faire. Écoutez les conseils de chacun, restez en sécurité. J’espère concourir à nouveau bientôt et en attendant, fais attention. ”

