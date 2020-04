«Hamilton peut montrer comment il fait avec son Cash is King»

Date publiée: 16 avril 2020

Il est temps que Lewis Hamilton maintienne sa critique de «Cash is King» à l’encontre de Liberty Media et prenne une «généreuse» baisse de salaire.

C’est selon l’ancien pilote de F1 Nico Hulkenberg.

Les équipes de Formule 1 étant toutes confrontées à d’énormes difficultés financières, certains pilotes ont subi des réductions de salaire.

Parmi les personnes confirmées pour avoir baissé les salaires figurent les pilotes McLaren Carlos Sainz et Lando Norris, George Russell et Nicholas Latifi de Williams, les coéquipiers de Racing Point Sergio Perez et Lance Stroll ainsi que le pilote Renault Daniel Ricciardo.

Selon les rumeurs, Sebastian Vettel, Charles Leclerc et Hamilton étaient tous en pourparlers avec leurs équipes respectives au sujet des réductions.

Rien de tout cela n’a été confirmé, mais il faut dire que les équipes n’ont pas non plus besoin de l’annoncer publiquement.

Hulkenberg a exhorté les meilleurs gagnants de la Formule 1 à faire leur part, en particulier après que Hamilton a accusé Liberty Media de donner la priorité au “cash” en envoyant le cirque de F1 à Melbourne pour le GP d’Australie. La course a été annulée à la 11e heure après qu’un membre de l’équipe McLaren se soit révélé positif.

Hulkenberg, cependant, admet qu’il est facile de parler de réductions de salaire quand ce n’est pas lui qui est touché.

“Je me facilite la tâche avec un commentaire, bien sûr, car cela ne me concerne pas”, a déclaré l’ancien pilote de Renault à Auto Motor und Sport.

«Mais je crois que les conducteurs doivent soutenir leurs équipes, en particulier dans les moments où les entreprises doivent se battre pour leurs moyens de subsistance.

«Les footballeurs ont également renoncé à une partie de leur salaire.

“Ne pas donner l’exemple, ce ne serait pas juste pour les membres de l’équipe qui gagnent normalement, doivent payer une maison et subir des pertes.

«Ceux qui gagnent plus et ont plus de tampons devraient également être plus généreux.

«Désormais, les conducteurs sont également obligés.

“Lewis peut montrer comment il fait avec son” Cash is King “.”

