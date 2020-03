Hamilton «plus complet et plus propre que Schumacher»

Dans le tour d’horizon: Mark Webber offre son point de vue sur les performances des deux pilotes de F1 les plus titrés de l’histoire, Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

Webber: Hamilton et Mercedes une «proposition effrayante» (Speedcafe)

“Je pense qu’il est plus complet que Michael. Je pense qu’il a obtenu ces résultats d’une manière exécutée techniquement plus propre, juste par le biais de combats au volant et sans réelle supercherie dans ses contrats avec les autres pilotes.”

Maranello 09 mars 2020 (Ferrari)

“Dans une période difficile pour l’Italie et le monde dans son ensemble, dans le cadre d’un sport mondial, il est de notre devoir d’essayer de faire sourire les gens alors qu’ils se préparent à regarder la première course de la saison avec le même sens de l’anticipation comme nous-mêmes. “

Apprenez à connaître votre chauffeur: Alex Albon (Red Bull)

“Je ne sais pas si l’avenir de la course va être 100% vert mais ce sera proche. Je pense qu’en course, nous nous plaindrons toujours des mêmes choses: la qualité de la course, les équipes et les budgets. Espérons que les fabricants resteront et nous en recevrons de nouveaux. “

Ellie Norman de F1 parle de la saison 2020, des courses de soutien de la série W, de la durabilité et plus encore (Sports Pro)

“Un exemple avec ces fans existants est vraiment de comprendre ce qui est important pour eux, donc l’application Live Timing, étant en mesure de partager beaucoup plus l’analyse des données, les stratégies que les équipes mettent en œuvre, est vraiment précieuse pour cette base de fans engagée. Et en fait, ils nous donnent tous des commentaires pour dire: «cette disposition sur l’écran de chronométrage en direct, je veux voir les 20 voitures sur un seul écran à la fois.» C’est donc vraiment précieux pour nous, car nous pouvons alors commencer à changer le produit de manière itérative et continuer de le faire évoluer de manière à ce qu’il fournisse exactement ce qu’il veut. “

Burgess revient dans son élément F1 (Supercars)

“Burgess a travaillé dans l’équipe McLaren F1 de 1991 au début de 1999, passant une grande partie de cette période en tant que mécanicien travaillant sur la voiture de Mika Hakkinen.”

Aperçu du GP d’Australie 2020 (Haas)

“Une chose est sûre cette année, en termes de ce que nous pouvons voir après les tests, c’est que le milieu de terrain est très serré. Je ne peux pas dire où nous nous situons dans le milieu de terrain, peut-être que quelqu’un d’autre peut, mais il est très difficile de prédire Nous allons juste savoir quand nous irons nous qualifier à Melbourne. “

IndyCar ne s’attend pas à ce que le coronavirus crée des changements de calendrier 2020 (IndyCar)

“À ce stade, nous nous attendons à ce que tous nos événements se déroulent comme prévu à l’origine et comme prévu – pour inclure des fans sur place.”

# F1 prévoit de s’attaquer à son problème de “ l’air sale ” l’année prochaine, mais en 2020, avec encore plus d’appuis, il est plus difficile que jamais de suivre les autres voitures, dit @danielricciardo. pic.twitter.com/ekDVX9N7bm

– RaceFans (@racefansdotnet) 9 mars 2020

Ce jour-là en F1

Il y a 30 ans aujourd’hui, Minardi a réalisé le seul début de première ligne de ses 340 courses en Formule 1. Pierluigi Martini a bouclé le parcours de Phoenix Street à 0,067 s plus lentement que Gerhard Berger, le pole-sitter, qui a pris la pole position lors de sa première course en tant que pilote McLaren.

