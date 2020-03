Hamilton réplique à la critique des «ordures absolues» sur l’alimentation

Date publiée: 17 mars 2020

Passant à un régime à base de plantes en 2018, Lewis Hamilton dit que les gens devraient faire leurs propres recherches, car ce sont des «déchets absolus» que la chute de viande lui coûte du muscle.

L’année dernière, Hamilton a parlé pour la première fois de sa décision d’adopter un mode de vie végétalien.

Le conducteur de Mercedes a exhorté les autres à suivre son chemin, plaidant que c’était une façon d’aider à sauver la planète.

Tout le monde ne l’a pas applaudi.

Le Britannique a été qualifié d’hypocrite par Fernando Alonso tandis que les fans l’ont également tenté compte tenu des exploits gourmands en Formule 1.

Hamilton a tout écarté et a prouvé que le passage à un régime à base de plantes n’avait en aucun cas affecté sa santé physique alors qu’il se précipitait vers un sixième titre mondial.

S’adressant aux médias à Melbourne avant l’annulation du GP d’Australie, il a de nouveau défendu ses choix.

“Je pense que ma santé s’est améliorée de mieux en mieux au cours des deux dernières années, alors que je suis passé au régime alimentaire à base de plantes”, a déclaré Hamilton à The Express.

«Ce n’est pas la chose la plus facile à aller tout de suite et tu apprends constamment les aliments et découvre plus d’aliments… des choses que tu n’aurais probablement jamais… non, des choses que je n’aurais jamais vraiment mangées auparavant, pour te donner une certaine variabilité .

«Je me suis concentré sur le fait d’avoir de bons repas solides et consistants; J’ai eu un chef pendant l’hiver, c’est pourquoi c’était vraiment une meilleure période pour moi, mais je pense qu’une grande partie de la raison pour laquelle j’ai choisi cette voie est à cause de l’environnement et des animaux.

«C’est un peu difficile, de rester assis ici, parce que je sais que nous ne le faisons pas tous… vous savez, végétalien, tout le monde ne continue pas mais pas pour moi, j’en ai vraiment ressenti les bienfaits sur le plan de la santé et physiquement , cela m’a juste permis de … vous savez que les gens pensent que vous allez perdre du muscle si vous n’avez pas vos protéines, c’est … la plupart du temps, les gens disent que j’ai besoin de mes protéines, mais ce sont des déchets absolus. Il vous suffit de lire en ligne.

«J’ai réussi à… l’année dernière, j’ai pris du volume, j’ai mis beaucoup plus de poids. Cet hiver, j’ai réduit, comme une coupe, mais j’ai plus de muscle et je suis capable de soulever plus de poids que jamais auparavant et je n’ai pas pu courir plus loin que je n’ai jamais pu courir auparavant. Cela m’a juste permis de mieux m’entraîner.

“Mais vous l’avez vu dans d’autres sports, d’autres sportifs du monde entier essaient ces choses. Serena [Williams] y a travaillé, [Novak] Djokovic, vous avez un tas de gens qui le font.

«Je pense que c’est une façon positive et importante de procéder pour nous tous. Je pense qu’il y a beaucoup de domaines qui doivent… pas seulement dans la nourriture mais il y a beaucoup de choses que nous devons tous faire mieux pour aller de l’avant mais une étape à la fois. »

L’année dernière, Hamilton est apparu dans un documentaire intitulé «The Game Changers», qui mettait également en vedette Novak Djokovic et Arnold Schwarzenegger.

