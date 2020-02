Hamilton reprend là où il s’était arrêté au début des tests

Date publiée: 19 février 2020

Lewis Hamilton et Mercedes ont établi le premier marqueur lors des essais de pré-saison avec le Britannique en tête du classement devant Valtteri Bottas et Sergio Perez dans la copie W10.

Mercedes a divisé les tâches de conduite mercredi, le premier jour des tests de pré-saison, alors que les fans ont enfin pu voir les 10 voitures en piste.

L’un des meilleurs sites est sans doute le Williams FW43 qui prend la piste avec George Russell au volant.

Et contrairement à 2019 où l’équipe a manqué près de trois jours complets de course, cette année, Williams a été la toute première voiture à sortir, battant McLaren.

Russell a parcouru 73 tours en FW43, déclarant que la maniabilité de la voiture est «bien» meilleure que celle de l’année dernière. Une première journée positive pour Williams.

Russell a remis la voiture à Nicholas Latifi dans l’après-midi et le Canadien a ajouté 63 autres tours.

Mais si mercredi était une journée positive pour Williams, ce n’était en aucun cas la seule équipe souriante.

Mercedes avait des raisons d’être optimiste alors que Hamilton était en tête des feuilles de temps, le seul pilote à avoir chuté en 1: 16.

Le champion du monde à six reprises a réussi un temps de 1: 16,976 sur les pneus Compound 2 pour battre Bottas de trois dixièmes.

Mercedes était également l’équipe la plus occupée, comme le montre la W11 par son rythme et sa fiabilité, ses coéquipiers effectuant plus de 170 tours.

Perez était le troisième plus rapide du Racing Point RP20 qui, selon ses rivaux, ressemble trop à la W10 de l’année dernière à leur goût.

Max Verstappen a terminé quatrième et a été le premier pilote à atteindre 100 tours. Son décompte pour le Jour 1 était de 168 tours.

Il s’est cependant rendu la vie un peu difficile car il a subi quelques gros tours dans le secteur final. Tout s’est avéré inoffensif et il a continué son chemin.

Les deuxième à quatrième ont utilisé les pneus moyens tandis que Daniil Kvyat, Carlos Sainz et Daniel Ricciardo étaient sur le composé 2.

Ricciardo, qui a remplacé son nouveau coéquipier Renault Esteban Ocon au déjeuner, a mis près de 90 minutes pour sortir des stands pour son premier tour de la journée.

Auto Motor und Sport a indiqué qu’il était dû à une fuite de l’arbre de transmission.

Ocon, Russell et Lance Stroll complètent le top 10 devant Charles Leclerc dans la Ferrari. Le pilote monégasque a raté une partie de l’après-midi de course pour une raison que Ferrari n’a pas encore dévoilée.

Latifi, le pilote d’essai d’Alfa Romeo Robert Kubica, Kevin Magnussen et Antonio Giovinazzi ont complété les feuilles de temps.

Magnussen a rejoint Verstappen pour un arrêt, le sien au virage 9.

Mercredi, les 15 pilotes en action ont parcouru plus de 1 200 tours sans un seul drapeau rouge avec un peu plus de trois secondes pour séparer le peloton.

Les équipes seront de retour en action jeudi pour le jour 2 du test de trois jours.

Fois

1 Hamilton Mercedes 1: 16.976 94 tours

2 Bottas Mercedes 1: 17.313 79 tours

3 Perez Racing Point 1: 17.375 58 tours

4 Verstappen Red Bull 1: 17,516 168 tours

5 Kvyat AlphaTauri 1: 17.698 115 tours

6 Sainz McLaren 1: 17.842 161 tours

7 Ricciardo Renault 1: 17.873 54 tours

8 Ocon Renault 1: 18.004 62 tours

9 Russell Williams 1: 18.168 73 tours

10 Stroll Racing Point 1: 18.282 50 tours

11 Leclerc Ferrari 1: 18.289 131 tours

12 Latifi Williams 1: 18.382 63 tours

13 Kubica Alfa Romeo 1: 18.386 59 tours

14 Magnussen Haas 1: 18.466 104 tours

15 Giovinazzi Alfa Romeo 1: 20.096 78 tours

