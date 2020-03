Hamilton, Ricciardo et Co réagissent à l’annulation

Date publiée: 13 mars 2020

Lewis Hamilton dit qu’il est décevant et Daniel Ricciardo est dévasté, mais tous les pilotes sont apparemment d’accord pour dire que la bonne décision a été prise pour annuler le Grand Prix d’Australie.

Le coronavirus a eu son premier impact direct sur le paddock de Formule 1 après qu’un membre de l’équipe McLaren eut été testé positif.

Cela a entraîné leur retrait immédiat de l’ouverture de la saison. La décision de la Formule 1 d’annuler la course n’était pas si immédiate.

Maintenant que la confirmation officielle a été confirmée, la grille 2020 réagit aux nouvelles.

“Malheureusement, c’est la bonne décision”, a déclaré Hamilton via Instagram.

«Personne ne veut cela, nous voulons tous monter dans nos voitures et faire de la course, mais nous devons être réalistes et nous devons mettre la santé et la sécurité au premier plan.

«La réalité est que c’est grave avec des gens qui meurent chaque jour, beaucoup de gens malades et même s’ils ne sont pas malades, beaucoup de gens sont affectés financièrement et émotionnellement.

«Personne ne sait vraiment dans quelle mesure nous avons affaire, mais nous devons tous prendre des précautions pour assurer la sécurité du plus grand nombre de personnes possible.

«Je sais que c’est décevant, car le sport nous unit quand les temps sont durs, mais c’est le bon choix.

«Écoutez les conseils, tout le monde et restez en sécurité. J’espère revenir bientôt en course, mais en attendant, prenez soin de vous. »

D’autres pilotes ont communiqué par Twitter à la suite de l’annonce de l’annulation, dont le favori de la maison, Daniel Ricciardo.

Je suis dévasté, je ne peux pas participer à mon GP à domicile ici à Melbourne et commencer la saison. En fin de compte, bien que la bonne décision ait été prise et je pense que tout le monde peut comprendre que c’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Désolé à tous les fans qui sont venus pour le soutien. Beaucoup d’amour 💙

– Daniel Ricciardo (@danielricciardo) 13 mars 2020

Je ne me souviens pas avoir été plus excité pour un week-end de course que celui-ci – mais l’annulation était absolument le bon choix. La sécurité de chacun doit passer avant tout. Restez en sécurité people

– George Russell (@ GeorgeRussell63) 12 mars 2020

Il faudra attendre encore quelques jours pour reprendre officiellement la course. Bien sûr, très déçu, mais c’est la meilleure décision pour nous, pilotes, équipes et fans. Espérons que toute la situation s’améliorera bientôt ay Restez en sécurité. # EO31 pic.twitter.com/Q3I3Z8GIDa

– Esteban Ocon (@OconEsteban) 13 mars 2020

J’étais tellement motivé pour faire de la course ce week-end, mais la sécurité, la santé et le bien-être de chacun sont de loin la chose la plus importante et c’était la bonne chose à faire. Restez en sécurité tout le monde et prenez soin les uns des autres 🙏🏼

– Kevin Magnussen (@KevinMagnussen) 12 mars 2020

pic.twitter.com/sHW1ktn3M0

– Lando Norris (@LandoNorris) 12 mars 2020

Il faudra attendre encore un peu pour remonter dans la voiture. J’avais vraiment hâte de reprendre le volant mais c’est la meilleure décision, la santé de chacun est la priorité. Restez en sécurité tout le monde ❤️ pic.twitter.com/vKvo5lCtxG

– Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 12 mars 2020

Pas de course ici à Melbourne. C’est une grande chose pour nous car nous nous y sommes préparés très dur MAIS en fait une toute petite chose par rapport au défi auquel le monde est confronté en ce moment. Restez en sécurité tout le monde et essayez de combattre # Covid_19 autant que vous le pouvez. 🙏 pic.twitter.com/rHcquFLgNz

– Romain Grosjean (@RGrosjean) 12 mars 2020

