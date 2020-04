Hamilton s’apprête à devenir le meilleur pilote de tous les temps

L’ancien directeur de l’équipe de F1, Eddie Jordan, a déclaré qu’il considérait Alain Prost comme le meilleur pilote qu’il ait jamais vu – mais pense que Lewis Hamilton est en passe de devenir le meilleur.

Hamilton a déjà six titres de champion du monde, mais Jordan a noté que Prost «a perdu un par demi-point [and] perdu un autre titre mondial d’un point »en plus des quatre qu’il a remportés.

“Pour moi, le meilleur pilote que j’ai vu au cours des 30 dernières années était Alain Prost”, a déclaré Jordan à Off The Ball.

“Mais cela va probablement changer très prochainement parce que je pense que Lewis Hamilton a réalisé toutes ces choses. OK, à une autre époque où il y a un monopole, la voiture est tout simplement stupéfiante. Mais néanmoins, il l’a maximisé.

“Je dirais donc que d’ici quelques mois, s’il y a un championnat cette année, nous verrons encore un autre champion du monde remporter sept titres mondiaux. Je pense que Lewis Hamilton a toutes les chances d’être le meilleur pilote de tous les temps. »

La volonté de Prost d’affronter des rivaux vainqueurs de championnat tels que Niki Lauda, ​​Keke Rosberg et Ayrton Senna dans la même équipe a impressionné Jordan. “Le seul point qui ressort pour moi plus fort que quiconque [is] il ne s’est jamais soucié de savoir qui était son compagnon », a déclaré Jordan. “Il était un joueur d’équipe.”

Jordan n’était pas impressionné par les demandes de statut de Schumacher, ce qui contrastait avec la gestion par Michael Schumacher d’Eddie Irvine et de Rubens Barrichello lorsqu’ils l’ont rejoint à l’équipe Ferrari en 1996 et 2000 respectivement. Jordan a fait ses débuts en F1.

«Quand je repense à tous les contrats que j’ai dû signer avec Ferrari, avec le grand Michael Schumacher, sans aucun doute sur son talent exceptionnel, mais il s’est laissé aller dans un domaine pour moi et ce domaine était celui de chaque contrat qui J’ai signé avec Irvine, Barrichello ou qui que ce soit, il y avait une clause selon laquelle ils devaient toujours jouer le deuxième violon de Michael Schumacher », a déclaré Jordan.

Il a dit qu’Irvine, qui a conduit pour son équipe de 1993 à 1995, aurait pu être un champion du monde avec plus d’applications.

«Il avait l’habitude de s’asseoir sur ses fesses toute la journée dans son appartement. Il était le pilote le plus paresseux de tous les temps et c’est dommage car il aurait pu être champion du monde si facilement. Mais c’était son style. C’était un gars de boîte de nuit. Il ne s’est pas vraiment réveillé jusqu’à 12 heures du jour, ou même plus tard parfois. “

